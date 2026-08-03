Оккупанты уничтожили грузовое отделение "Новой почты" в Прилуках

Вечером 3 августа русские войска уничтожили грузовое отделение компании "Новая почта" в Прилуках Черниговской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Во время воздушной тревоги сотрудники и клиенты находились в укрытии, поэтому никто не пострадал. На месте попадания продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

В Новой почте заверили, что возместят оценочную стоимость всех поврежденных отправлений и свяжутся с клиентами для уточнения деталей компенсации.

Кроме того, компания уже перестроила логистические маршруты, чтобы свести к минимуму возможные задержки в доставке. Проверить статус посылок можно в мобильном приложении или на официальном сайте перевозчика.

Напомним, в результате вражеской атаки из-за двух попаданий был разрушен почтовый терминал в Харьковской области.

Кроме того, во время очередного обстрела был разрушен сортировочный терминал в Полтаве.

Также в результате серии ударов РФ компания потеряла объект на Днепропетровщине, где было уничтожен сортировочный терминал.