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Оккупанты уничтожили грузовое отделение "Новой почты" в Прилуках
Вечером 3 августа русские войска уничтожили грузовое отделение компании "Новая почта" в Прилуках Черниговской области.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.
Во время воздушной тревоги сотрудники и клиенты находились в укрытии, поэтому никто не пострадал. На месте попадания продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
В Новой почте заверили, что возместят оценочную стоимость всех поврежденных отправлений и свяжутся с клиентами для уточнения деталей компенсации.
Кроме того, компания уже перестроила логистические маршруты, чтобы свести к минимуму возможные задержки в доставке. Проверить статус посылок можно в мобильном приложении или на официальном сайте перевозчика.
Напомним, в результате вражеской атаки из-за двух попаданий был разрушен почтовый терминал в Харьковской области.
Кроме того, во время очередного обстрела был разрушен сортировочный терминал в Полтаве.
Также в результате серии ударов РФ компания потеряла объект на Днепропетровщине, где было уничтожен сортировочный терминал.