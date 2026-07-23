Єврокомісія оштрафувала Google майже на мільярд євро: причини

Європейська комісія оштрафувала американського технологічного гіганта Google на загальну суму 890 млн євро за два порушення європейського закону про цифрові ринки (Digital Markets Act).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на рішення Єврокомісії.

Перший штраф у розмірі 460 млн євро компанія отримала за просування власних сервісів у пошуковій видачі Google Search.

Комісія встановила, що техгігант надає систематичну перевагу власним продуктам — зокрема сервісам для пошуку готелів, транспорту, покупок та спортивних результатів. Вони розміщувалися вище за пропозиції конкурентів, отримували розширені візуальні елементи та спеціальні фільтри.

Друге покарання у розмірі 430 млн євро пов'язане з обмеженнями в магазині застосунків Google Play.

За даними європейського регулятора, компанія забороняла розробникам безкоштовно інформувати користувачів про альтернативні та дешевші способи купівлі товарів чи передплат на зовнішніх сайтах або в інших магазинах, а також встановлювала надмірні комісії за такі переходи.

Реакція США та наслідки для Google

Єврокомісія зобов'язала Google протягом 60 днів повністю усунути виявлені порушення. Якщо компанія не виконає ці вимоги у визначений термін, їй загрожують регулярні штрафні платежі в розмірі до 5% від її щоденного світового обігу.

Подібні рішення є частиною системної боротьби Євросоюзу проти антимонопольних порушень з боку американських технологічних корпорацій. На такі кроки Брюсселя у Вашингтоні реагують вкрай гостро. Зокрема, у вересні 2025 року після чергового штрафу проти Google президент США Дональд Трамп пригрозив Євросоюзу застосувати торговельні контрзаходи згідно з розділом 301 Закону про торгівлю США.

Нагадаємо, раніше Google остаточно програв судову апеляцію в ЄС та був змушений виплатити рекордний штраф у розмірі 4,1 млрд євро після підтвердження судом фактів використання операційної системи Android для придушення конкурентів.