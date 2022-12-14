Новая волна мобилизации в Украине возможна после Нового года, - Минобороны

Последующая волна мобилизации в стране зависит от ситуации на фронте.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, кроме компенсации потерь, Вооруженные силы Украины нуждаются в восстановлении тех военных, которые получили ранения, а также в замене тех, кто воюет с начала войны.

"Есть потребность в восстановлении военных, которые на войне получили ранения. Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене", – отметила Маляр.

Она подчеркнула, что после нового года об этом будут говорить публично.

Отметим, мобилизация и военное положение в Украине продлены до 19 февраля 2023 года.

В настоящее время Кабинет министров продлил действие отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных ранее военнообязанным решениями Министерства экономики и срок которых не истек.

Также Верховная Рада уточнила механизм бронирования военнообязанных работников, приняв два ключевых новшества, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования.