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Категория
Общество
Дата публикации

Уже через неделю в РФ могут объявить о дополнительной мобилизации

Уже через неделю в РФ могут объявить о дополнительной мобилизации

Уже 15 января в России могут объявить о дополнительной мобилизации, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии t-online. В вооруженные силы РФ попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, приносящих доходы для российской экономики.

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По его словам, вооруженные силы страны-террориста будут мобилизованы до 500 тыс. россиян. Мобилизация, проект указа о которой уже существует, также будет проходить в крупных российских городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Что касается Украины, то недавно   начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что в государстве не планируют ужесточать призыв в армию после Нового года, но все будет зависеть от ситуации на фронте.

По его словам, украинское военное руководство владеет полной информацией о мобилизационном потенциале врага и проводит собственные мобилизационные мероприятия планово, начиная с 24 февраля.

Автор:
Максим Беркаль