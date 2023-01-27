Росія готує інформаційну спецоперацію проти Єрмака і Резнікова, – ГУР

Російські спецслужби готують чергову спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України. Зокрема, вона буде направлена проти керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського, тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформаційно-психологічна спецоперація буд запущена найближчим часом.

Серед іншого, кампанія включатиме "вкид" сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.

"Мета ІПСО – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян та міжнародних партнерів. Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції", - додали у розвідці.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомляв, що новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний. Основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках.