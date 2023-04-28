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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

"Нужно разобраться". В Минкульте отреагировали на запрет TikTok для госслужащих в западных странах

TikTok. Фото: antonbe / Pixabay
TikTok. Фото: antonbe / Pixabay

Украина должна изучить, почему началась тенденция запрета на использование социальной сети TikTok в государственных учреждениях в западных странах.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я у себя TikTok поставил когда-то до войны на два дня и потом понял, что не мое, и не потому, что там не интересно, а потому что это совсем другой контент. Это не Telegram-каналы, это не другие социальные сети. Нужно изучить вопрос, почему собственно пошла такая тенденция по поводу запрета использования TikTok в государственных учреждениях", - отметил он, отвечая на вопрос, не видит ли Украина необходимости ввести такие же ограничения для этой соцсети, как и в ряде западных стран.

Напомним, США, Великобритания, Норвегия, Европейский парламент и ряд других стран уже запретили приложение на государственных устройствах.

Также руководство Североатлантического альянса официально запретило сотрудникам загружать приложение TikTok на свои устройства исходя из соображений безопасности.

Руководство TikTok начало обсуждать возможность отделения от своей китайской материнской компании ByteDance, чтобы способствовать устранению обеспокоенности властей США относительно рисков для национальной безопасности.

Автор:
Нина Комащенко