USDA обновил прогноз по объемам производства украинской пшеницы и кукурузы

Департамент сельского хозяйства США (USDA) опубликовал обновленный мировой прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур на 2024–2025 маркетинговый год. Для Украины аналитики прогнозируют увеличение производства пшеницы и кукурузы.

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Об этом сообщает украинский клуб аграрного бизнеса.

Согласно прогнозам USDA, показатели Украины по объемам производства определенных культур увеличиваются: пшеницы на 0,5 млн т до 23,4 млн т, кукурузы – на 0,3 млн т до 26,8 млн т. В то же время объемы экспорта остаются по-прежнему: 15,5 млн т пшеницы и 22,0 млн т кукурузы. Кроме того, по сравнению с прогнозом предыдущего месяца, предполагается сокращение объемов торговли и увеличение конечных запасов этих зерновых.

Прогнозируемое мировое производство пшеницы повышается на 3,4 млн т до 797,2 млн т, главным образом благодаря росту производства в Австралии, Аргентине и Украине. Прогноз объемов мировой торговли снизился на 0,9 млн т до 208,1 млн т, в том числе из-за уменьшения экспорта ЕС до 27,0 млн т, РФ до 45,0 млн т и США до 22,7 млн т.

Согласно обновленным прогнозам в целом на мировом рынке кукурузы в 2024-2025 маркетинговые годы предполагается рост производства, сокращение объемов торговли и сокращение конечных запасов.

Согласно расчетам, мировое производство кукурузы в этот период растет на 1,7 млн т до 1214,2 млн т. Аналитики предполагают рост в Индии, РФ и Украине. Для нашего государства – до 26,8 млн т.

Прогноз мирового экспорта кукурузы сокращается на 2,9 млн т до 186,4 млн т. Основные изменения в мировой торговле в указанный период включают сокращение экспорта кукурузы для Бразилии (-2,0 млн т до 44,0 млн т) и Южной Африки (-0,9 млн т до 1,7 млн т). Кроме того, ожидается сокращение мировых конечных запасов кукурузы на 1,4 млн т до 288,9 млн т.

Напомним, украинские аграрии впервые за время войны получили прибыль от всех видов зерновых . Несмотря на уменьшение общего урожая рынок адаптировался к новым условиям, а стабильная работа экспортной логистики открыла возможности для реализации продукции по благоприятным ценам.