USDA оновив прогноз щодо обсягів виробництва української пшениці та кукурудзи

Департамент сільського господарства США (USDA) опублікував оновлений світовий прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2024-2025 маркетинговий рік. Для України аналітики прогнозують збільшення виробництва пшениці та кукурудзи.

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Про це повідомляє український клуб аграрного бізнесу.

Відповідно до прогнозів USDA, показники України щодо обсягів виробництва певних культур збільшуються: пшениці на 0,5 млн т до 23,4 млн т, кукурудзи – на 0,3 млн т до 26,8 млн т. Водночас обсяги експорту залишаються без змін: 15,5 млн т пшениці та 22,0 млн т кукурудзи. Окрім того, в порівнянні з прогнозом попереднього місяця передбачається скорочення обсягів торгівлі та збільшення кінцевих запасів цих зернових.

Прогнозоване світове виробництво пшениці підвищується на 3,4 млн т до 797,2 млн т головним чином завдяки зростанням виробництва в Австралії, Аргентині та Україні. Прогноз обсягів світової торгівлі знизився на 0,9 млн т до 208,1 млн т, зокрема через зменшення експорту ЄС до 27,0 млн т, РФ до 45,0 млн т та США до 22,7 млн т.

Згідно з оновленими прогнозами загалом на світовому ринку кукурудзи в 2024-2025 маркетингові роки передбачається зростання виробництва, скорочення обсягів торгівлі та скорочення кінцевих запасів.

Згідно із розрахунками, світове виробництво кукурудзи в цей період зростає на 1,7 млн т до 1 214,2 млн т. Аналітики передбачають зростання в Індії, РФ та Україні. Для нашої держави — до 26,8 млн т.

Прогноз світового експорту кукурудзи скорочується на 2,9 млн т до 186,4 млн т. Основні зміни у світовій торгівлі в зазначений період включають скорочення експорту кукурудзи для Бразилії (-2,0 млн т до 44,0 млн т) та Південної Африки (-0,9 млн т до 1,7 млн т). Крім того, очікується скорочення світових кінцевих запасів кукурудзи на 1,4 млн т до 288,9 млн т.

Нагадаємо, українські аграрії вперше за час війни отримали прибуток від усіх видів зернових. Незважаючи на зменшення загального врожаю, ринок адаптувався до нових умов, а стабільна робота експортної логістики відкрила можливості для реалізації продукції за сприятливими цінами.