Україна зменшила виробництво ячменю на 40% від довоєнного рівня

Цього року в Україні очікується суттєве зменшення валового збору ячменю через скорочення посівних площ та вплив погодних ризиків.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітичний департамент сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах Всеукраїнської аграрної ради.

За прогнозами експертів, цього врожай ячменю буде близько 5,1–5,3 млн тонн, що на 40% нижче від довоєнного рівня.

"Це означає суттєве зниження пропозиції вже на старті сезону, і ринок поступово починає це враховувати в цінах", - підкреслюють аналітики.

При цьому попит на український ячмінь зростає, особливо з боку Китаю та країн Південної Європи, що сприяє експортній активності.

"Китай уже законтрактував близько 500 тис. тонн українського ячменю на липень–серпень, а європейські імпортери — зокрема Іспанія та Італія — також активізують закупівлі. Тому трейдери намагаються наперед закрити потреби в обсягах, зважаючи на обмежені перспективи внутрішнього виробництва", - зазначають аналітики.

На їхню думку, ціни на ячмінь суттєво зростуть у другій половині року, особливо якщо погодні ризики підтвердяться і врожай виявиться ще меншим за прогноз.

"На старті сезону модель цін показує рівень 200–205 $/т, але вже до грудня-січня можна очікувати позначки 230–240 $/т. Ринок вже демонструє готовність платити більше за обмежену пропозицію якісного ячменю", - прогнозують аналітики.

За даними Мінагрополітики, станом на середину травня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 4,95 млн га ярих зернових та зернобобових культур. Це складає 87% від прогнозованих площ. Ячменю засіяно 743,1 тис. га.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%. Також зросла рентабельність пшениці до 17%, а ячменю — до 25%.