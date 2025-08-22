В Украине существенно подорожает хлеб до конца года: причины

Хлебобулочные изделия в 2025 году продолжат дорожать. По прогнозам производителей рост составит около 15-20%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко, передает "Интерфакс-Украина".

"На 2025 год мы видим тенденцию к удорожанию продукции. Это понятно, потому что выросли затраты, прежде всего на сырье, то есть мука, на энергоносители, заработная плата выросла. До конца года, думаю, подорожание составит 15-20%", - прогнозирует эксперт.

По его словам, сейчас большинство хлебопекаров работают на грани рентабельности, а некоторые даже в минусе.

Падение продаж

Оценивая перспективы и тенденции отрасли, Дудченко отметил рост спроса на хлеб простых рецептур. В то же время наблюдается падение продаж пшеничных, булочных и сдобных изделий. Также снижается спрос на более маржинальные продукты.

Среди основных проблем отрасли эксперт назвал низкую рентабельность производства, энергетическую зависимость, снижение покупательной способности украинцев, логистические сложности, ограничение экспорта и тенизацию рынка, достигшее 40-50%.

"Нельзя говорить, что наш рынок полностью в тени. Речь идет о работе по упрощенной системе налогообложения, о некоторых схемах в оплате труда. Поэтому продукт, который производится и продается по ценам ниже, чем на 20%, - это серьезная конкуренция на рынке, где работает около 4 тыс. производителей. Среди производителей существует очень большая конкуренция", - подчеркнул Дудченко.

По мнению директора "Киев Хлеба", решить ситуацию помогут автоматизация промышленного производства, применение инновационных технологий, изменение каналов сбыта, развитие фастфуда и стритфуда, франчайзинговые схемы работы и акцент на свежем здоровом хлебе.

Напомним, Всеукраинская ассоциация пекарей прогнозирует подорожание хлеба в Украине на 20% до конца 2025 года, однако бюджет украинских семей это не подорвет.

Сейчас украинец потребляет 150-200 г хлеба каждый день, то есть в месяц – около 5 кг. Следовательно, ежемесячно гражданин Украины тратит на хлеб 200-210 грн.