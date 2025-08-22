В Україні суттєво подорожчає хліб до кінця року: причини

Хлібобулочні вироби в 2025 році продовжать дорожчати. За прогнозами виробників ріст становитиме близько 15-20%.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко, передає "Інтерфакс-Україна".

"На 2025 рік ми бачимо тенденцію до подорожчання продукції. Це зрозуміло, тому що зросли затрати, насамперед на сировину, тобто борошно, на енергоносії, заробітна плата зросла. До кінця року, гадаю, подорожчання становитиме 15-20%", - прогнозує експерт.

За його словами, наразі більшість хлібопекарів працюють на межі рентабельності, а деякі навіть у мінусі.

Падіння продажів

Оцінюючи перспективи та тенденції галузі, Дудченко відзначив ріст попиту на хліби простих рецептур. Водночас спостерігається падіння продажів пшеничних, булочних і здобних виробів. Також зменшується попит на більш маржинальні продукти.

Серед основних проблем галузі експерт назвав низьку рентабельність виробництва, енергетичну залежність, зниження купівельної спроможності українців, логістичні складнощі, обмеження експорту і тінізацію ринку, яка досягла 40-50%.

"Не можна казати, що наш ринок повністю у тіні. Йдеться про роботу за спрощеною системою оподаткування, про деякі схеми в оплаті праці. Тому продукт, який виробляється і продається за цінами нижче, ніж на 20%, – це серйозна конкуренція на ринку, де працює близько 4 тис. виробників. Серед виробників існує дуже велика конкуренція", - підкреслив Дученко.

На думку директора "Київ Хлібу", вирішити ситуацію допоможуть автоматизація промислового виробництва, застосування інноваційних технологій, зміна каналів збуту, розвиток фастфуду і стрітфуду, франчайзингові схеми роботи та акцент на свіжому здоровому хлібі.

Нагадаємо, Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) прогнозує подорожчання хліба в Україні на 20% до кінця 2025 року, проте бюджет українських родин це не підірве.

Зараз українець споживає 150-200 г хліба щодня, тобто на місяць - близько 5 кг. Отже, щомісяця громадянин України витрачає на хліб 200-210 грн.