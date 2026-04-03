Морози знищили майбутній врожай: втрати кісточкових культур сягають 51% – Укргідрометцентр

Серед плодових насаджень найбільших втрат зазнали кісточкові культури, де загибель квіткових бруньок абрикоса в окремих регіонах сягнула 51%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Укргідрометцентр.

Втрати плодових культур

За даними обстеження плодових культур, загибель квіткових бруньок абрикоса у Київській та Херсонській областях становила від 13 до 33%, на Миколаївщині – до 51%.

Загибель квіткових бруньок вишні у Чернігівській, Херсонській та Миколаївській областях склала від 2 до 15%, бруньок черешні – до 14-16%.

Крім того, загибель бруньок яблуні становила від 3 до 14%. У персика, сливи, груші та винограду пошкоджень не виявлено.

При цьому зимові морози до –15°C у січні 2026 року пошкодили до 43% листових бруньок абрикоса в Миколаївській області. За оцінками агрометеорологів, це може негативно вплинути на врожайність культури у 2026 році,

А лютневі морози до -30°C завдали шкоди плодовим деревам у Миколаївській та Чернігівській областях. За даними Укргідрометцентру, в абрикосах і вишнях загинуло до 10% квіткових бруньок, а в яблунях і грушах — до 20% листкових бруньок.

Що з озимими

В Укргідрометцентрі зауважили, що станом на 31 березня зимуючі культури відновили вегетацію на всій території країни, а на ранніх посівах ярих уже відмічалося проростання зерна та утворення сходів.

За результатами весняних обстежень посівів озимих культур, які проводили метеорологічні станції, визначено, що більшість площ знаходяться у доброму та відмінному стані.

У відомстві прогнозують, що загальна площа озимих культур у незадовільному стані (які потребуватимуть пересіву або підсіву) може становити близько 12% від посіяних.

"Березень виявився найсухішим з 1991 року. Відбувалася дуже швидка втрата вологи. Малосприятливим фактором була низька відносна вологість повітря. Упродовж місяця на всій території відмічалося її зниження до 30% і нижче. У поєднанні з помірними вітрами могли виникати суховії. За дефіциту опадів найближчим часом можуть скластися умови для розвитку засушливих явищ", – резюмували в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, за оцінками Мінекономіки, більшість озимих культур в Україні успішно перенесли зимовий період. Відомство оцінює потенційні втрати посівів у 10%.