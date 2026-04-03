Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Морозы уничтожили будущий урожай: потери косточковых культур достигают 51% – Укргидрометцентр

почек абрикоса
Гибель цветочных почек абрикоса в отдельных регионах составила 51%. / Depositphotos

Среди плодовых насаждений наибольшие потери понесли косточковые культуры, где гибель цветочных почек абрикоса в отдельных регионах достигла 51%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Укргидрометцентр.

Потери плодовых культур

По данным обследования плодовых культур, гибель цветочных почек абрикоса в Киевской и Херсонской областях составила от 13 до 33%, в Николаевской области - до 51%.

Смерть цветочных почек вишни в Черниговской, Херсонской и Николаевской областях составила от 2 до 15%, почек черешни – до 14-16%.

Кроме того, гибель почек яблони составляла от 3 до 14%. У персика, сливы, груши и винограда повреждений не обнаружено.

При этом зимние морозы до -15 ° C в январе 2026 повредили до 43% листовых почек абрикоса в Николаевской области. По оценкам агрометеорологов, это может негативно повлиять на урожайность культуры в 2026 году.

А февральские морозы до -30°C нанесли ущерб плодовым деревьям в Николаевской и Черниговской областях. По данным Укргидрометцентра, в абрикосах и вишнях погибли до 10% цветочных почек, а в яблонях и грушах — до 20% лиственных почек.

Что с озимыми

В Укргидрометцентре отметили, что на 31 марта зимующие культуры возобновили вегетацию на всей территории страны, а на ранних посевах яровых уже отмечалось прорастание зерна и образование всходов.

По результатам весенних обследований посевов озимых культур, проводивших метеорологические станции, определено, что большинство площадей находятся в хорошем и отличном состоянии.

В ведомстве прогнозируют, что общая площадь озимых культур в неудовлетворительном состоянии (требующих пересева или подсева) может составлять около 12% от посеянных.

"Март оказался самым сухим с 1991 года. Происходила очень быстрая потеря влаги. Малоблагоприятным фактором была низкая относительная влажность воздуха. В течение месяца на всей территории отмечалось ее снижение до 30% и ниже. В сочетании с умеренными ветрами могли возникать сухови. – резюмировали в Укргидрометцентре.

Напомним, по оценкам Минэкономики, большинство озимых культур в Украине успешно перенесли зимний период. Ведомство оценивает потенциальные потери посевов в 10%.

Автор:
Светлана Манько