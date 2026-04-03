Морозы уничтожили будущий урожай: потери косточковых культур достигают 51% – Укргидрометцентр

Среди плодовых насаждений наибольшие потери понесли косточковые культуры, где гибель цветочных почек абрикоса в отдельных регионах достигла 51%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Укргидрометцентр.

Потери плодовых культур

По данным обследования плодовых культур, гибель цветочных почек абрикоса в Киевской и Херсонской областях составила от 13 до 33%, в Николаевской области - до 51%.

Смерть цветочных почек вишни в Черниговской, Херсонской и Николаевской областях составила от 2 до 15%, почек черешни – до 14-16%.

Кроме того, гибель почек яблони составляла от 3 до 14%. У персика, сливы, груши и винограда повреждений не обнаружено.

При этом зимние морозы до -15 ° C в январе 2026 повредили до 43% листовых почек абрикоса в Николаевской области. По оценкам агрометеорологов, это может негативно повлиять на урожайность культуры в 2026 году.

А февральские морозы до -30°C нанесли ущерб плодовым деревьям в Николаевской и Черниговской областях. По данным Укргидрометцентра, в абрикосах и вишнях погибли до 10% цветочных почек, а в яблонях и грушах — до 20% лиственных почек.

Что с озимыми

В Укргидрометцентре отметили, что на 31 марта зимующие культуры возобновили вегетацию на всей территории страны, а на ранних посевах яровых уже отмечалось прорастание зерна и образование всходов.

По результатам весенних обследований посевов озимых культур, проводивших метеорологические станции, определено, что большинство площадей находятся в хорошем и отличном состоянии.

В ведомстве прогнозируют, что общая площадь озимых культур в неудовлетворительном состоянии (требующих пересева или подсева) может составлять около 12% от посеянных.

"Март оказался самым сухим с 1991 года. Происходила очень быстрая потеря влаги. Малоблагоприятным фактором была низкая относительная влажность воздуха. В течение месяца на всей территории отмечалось ее снижение до 30% и ниже. В сочетании с умеренными ветрами могли возникать сухови. – резюмировали в Укргидрометцентре.

Напомним, по оценкам Минэкономики, большинство озимых культур в Украине успешно перенесли зимний период. Ведомство оценивает потенциальные потери посевов в 10%.