Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Наличный курс:

USD

44,35

44,15

EUR

51,70

51,42

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Февральские морозы в Украине затронули абрикосы, вишни и яблони в двух областях: ждать ли урожая?

сады
Февральские морозы повредили сады в Николаевской и Черниговской областях / Pixabay

Февральские морозы до -30°C нанесли ущерб плодовым деревьям в Николаевской и Черниговской областях. По данным Укргидрометцентра, в абрикосах и вишнях погибли до 10% цветочных почек, а в яблонях и грушах — до 20% лиственных почек.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Эast-fruit.

Морозы повредили сады

Февральское похолодание до -30°C нанесло ущерб плодовым деревьям в Николаевской и Черниговской областях.

По данным Укргидрометцентра, волна сильных морозов в феврале (от -18 до -30°C) оказала негативное влияние на состояние плодовых деревьев в этих регионах.

Последствия для урожая:

  • Абрикосы и вишни: смерть до 10% цветочных почек.
  • Яблони и груши: повреждено до 20% листовых почек в некоторых хозяйствах.

При этом специалисты отмечают, что персики, сливы, черешни и виноград перенесли морозы без потерь. В удовлетворительном состоянии находятся многолетние травы. Уровень влаги в почве остается в пределах нормы или превышает средние показатели, что обеспечивает благоприятные условия будущей вегетации.

Напомним, малина остается ключевой экспортно-ориентированной ягодой Украины, однако в 2025 году объемы ее экспорта сократились из-за уменьшения урожая. Польша существенно нарастила закупки украинской ягоды.

Автор:
Ольга Опенько