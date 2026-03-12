Февральские морозы в Украине затронули абрикосы, вишни и яблони в двух областях: ждать ли урожая?

Февральские морозы до -30°C нанесли ущерб плодовым деревьям в Николаевской и Черниговской областях. По данным Укргидрометцентра, в абрикосах и вишнях погибли до 10% цветочных почек, а в яблонях и грушах — до 20% лиственных почек.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Эast-fruit.

Морозы повредили сады

Февральское похолодание до -30°C нанесло ущерб плодовым деревьям в Николаевской и Черниговской областях.

По данным Укргидрометцентра, волна сильных морозов в феврале (от -18 до -30°C) оказала негативное влияние на состояние плодовых деревьев в этих регионах.

Последствия для урожая:

Абрикосы и вишни: смерть до 10% цветочных почек.

Яблони и груши: повреждено до 20% листовых почек в некоторых хозяйствах.

При этом специалисты отмечают, что персики, сливы, черешни и виноград перенесли морозы без потерь. В удовлетворительном состоянии находятся многолетние травы. Уровень влаги в почве остается в пределах нормы или превышает средние показатели, что обеспечивает благоприятные условия будущей вегетации.

Напомним, малина остается ключевой экспортно-ориентированной ягодой Украины, однако в 2025 году объемы ее экспорта сократились из-за уменьшения урожая. Польша существенно нарастила закупки украинской ягоды.