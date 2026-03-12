- Категория
Февральские морозы в Украине затронули абрикосы, вишни и яблони в двух областях: ждать ли урожая?
Февральские морозы до -30°C нанесли ущерб плодовым деревьям в Николаевской и Черниговской областях. По данным Укргидрометцентра, в абрикосах и вишнях погибли до 10% цветочных почек, а в яблонях и грушах — до 20% лиственных почек.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Эast-fruit.
Морозы повредили сады
Февральское похолодание до -30°C нанесло ущерб плодовым деревьям в Николаевской и Черниговской областях.
По данным Укргидрометцентра, волна сильных морозов в феврале (от -18 до -30°C) оказала негативное влияние на состояние плодовых деревьев в этих регионах.
Последствия для урожая:
- Абрикосы и вишни: смерть до 10% цветочных почек.
- Яблони и груши: повреждено до 20% листовых почек в некоторых хозяйствах.
При этом специалисты отмечают, что персики, сливы, черешни и виноград перенесли морозы без потерь. В удовлетворительном состоянии находятся многолетние травы. Уровень влаги в почве остается в пределах нормы или превышает средние показатели, что обеспечивает благоприятные условия будущей вегетации.
