Лютневі морози в Україні зачепили абрикоси, вишні та яблуні у двох областях: чи чекати урожаю?

Лютневі морози до -30°C завдали шкоди плодовим деревам у Миколаївській та Чернігівській областях. За даними Укргідрометцентру, в абрикосах і вишнях загинуло до 10% квіткових бруньок, а в яблунях і грушах — до 20% листкових бруньок.

Як пише Delo.ua, про це інформує Еast-fruit.

Морози пошкодили сади

За даними Укргідрометцентру, хвиля сильних морозів у лютому (від -18 до -30°C) негативно вплинула на стан плодових дерев у цих регіонах.

Наслідки для врожаю:

Абрикоси та вишні: загибель до 10% квіткових бруньок.

Яблуні та груші: пошкоджено до 20% листкових бруньок у деяких господарствах.

Попри це, фахівці зазначають, що персики, сливи, черешні та виноград перенесли морози без втрат. У задовільному стані перебувають багаторічні трави. Рівень вологи у ґрунті залишається у межах норми або перевищує середні показники, що забезпечує сприятливі умови для майбутньої вегетації.

Нагадаємо, малина залишається ключовою експортно орієнтованою ягодою України, однак у 2025 році обсяги її експорту скоротилися через зменшення врожаю. Водночас Польща істотно наростила закупівлі української ягоди.