Світові ціни на пшеницю впали до мінімуму на тлі переговорів США з Іраном

Ф'ючерси на пшеницю продовжили найдовше падіння з січня на тлі прогресу в переговорах щодо завершення війни на Близькому Сході. Водночас напруженість в Ормузькій протоці утримує ринок від сильнішого обвалу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Найбільш активні ф'ючерси на пшеницю в Чикаго просіли на 1,6%, фіксуючи зниження четверту сесію поспіль. У "червоній зоні" також опинилися котирування сої та кукурудзи.

Оскільки у понеділок американські майданчики були закриті через День пам'яті, торги вівторка стали першою повноцінною реакцією ринку на геополітичні зрушення.

Оптимізм інвесторів підігріла заява президента США Дональда Трампа про те, що переговори з Іраном щодо продовження режиму припинення вогню та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці "просуваються добре".

Деблокада цього стратегічного маршруту має критичне значення для глобального агросектору: це дозволить відновити стабільні поставки палива та добрив, що зрештою знизить капітальні витрати фермерів та підштовхне світове виробництво зерна вгору.

Воєнні ризики повертаються через нафту

Попри загальний тренд на зниження, падіння цін на пшеницю загальмувалося.

Причиною стали нічні зіткнення між американськими та іранськими військовими поблизу тієї ж Ормузької протоки. На тлі цих новин вартість сирої нафти знову пішла вгору, що миттєво позначилося на агрокультурах.

"Премія за воєнний ризик знову закладається в ринкові ціни", — прокоментував ситуацію Джо Девіс, директор з сировинних товарів брокерської компанії Futures International LLC (Іллінойс).

Очікування звіту USDA

Паралельно гравці ринку застигли в очікуванні свіжого звіту Міністерства сільського господарства США (USDA), який має бути оприлюднений пізніше у вівторок. Документ покаже реальний стан посівів озимої пшениці.

Нагадаємо, що протягом останніх місяців умови для врожаю на американських рівнинах суттєво погіршилися через затяжну посуху, що залишається довгостроковим фактором підтримки високих цін.

Ринок пшениці в Україні

Ціни на пшеницю в Україні залишаються відносно стабільними, попри тиск з боку експортного ринку та зниження попиту з боку трейдерів. Ринок утримує обмежена пропозиція зерна від аграріїв.

Переробники продовжують активно закуповувати пшеницю, проте не всі готові платити максимальні ціни. Водночас попит з боку трейдерів дещо знизився, що також стримує ринок.

Зниження цін на експорті чинить тиск на внутрішній ринок, однак дефіцит пропозиції не дає цінам суттєво просідати.

Раніше повідомлялося, що Україна, один із ключових світових експортерів, у маркетинговому році (з липня 2025 року по червень 2026 року) не планує запроваджувати жодних обмежень на експорт пшениці. Очікується, що експорт пшениці досягне близько 17 мільйонів тонн.