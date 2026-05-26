Мировые цены на пшеницу упали до минимума на фоне переговоров США с Ираном

Фьючерсы на пшеницу продолжили самое длинное падение с января на фоне прогресса в переговорах по завершению войны на Ближнем Востоке. В то же время напряженность в Ормузском проливе удерживает рынок от более сильного обвала.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

Наиболее активные фьючерсы на пшеницу в Чикаго просели на 1,6%, фиксируя понижение четвертой сессии подряд. В "красной зоне" также оказались котировки сои и кукурузы.

Поскольку в понедельник американские площадки были закрыты из-за Дня памяти, торги вторника стали первой полноценной реакцией рынка на геополитические сдвиги.

Оптимизм инвесторов подогрело заявление президента США Дональда Трампа о том, что переговоры с Ираном о продлении режима прекращения огня и возобновлении судоходства в Ормузском проливе "продвигаются хорошо".

Деблокада этого стратегического маршрута имеет критическое значение для глобального агросектора: это позволит возобновить стабильные поставки топлива и удобрений, что в конечном счете снизит капитальные затраты фермеров и подвигнет мировое производство зерна вверх.

Военные риски возвращаются из-за нефти

Несмотря на общий тренд по снижению, падение цен на пшеницу затормозилось.

Причиной стали ночные столкновения между американскими и иранскими военными вблизи того же Ормузского пролива. На фоне этих новостей стоимость сырой нефти снова пошла вверх, что мгновенно сказалось на агрокультурах.

"Премия за военный риск снова закладывается в рыночные цены", - прокомментировал ситуацию Джо Дэвис, директор по сырьевым товарам брокерской компании Futures International LLC (Иллинойс).

Ожидание отчета USDA

Параллельно игроки рынка застыли в ожидании свежего отчета Министерства сельского хозяйства США (USDA), который должен быть обнародован позже во вторник. Документ покажет реальное состояние посевов озимой пшеницы.

Напомним, что в последние месяцы условия для урожая на американских равнинах существенно ухудшились из-за затяжной засухи, что остается долгосрочным фактором поддержки высоких цен.

Рынок пшеницы в Украине

Цены на пшеницу в Украине остаются относительно стабильными, несмотря на давление со стороны экспортного рынка и снижение спроса трейдеров. Рынок удерживает ограниченное предложение зерна от аграриев.

Переработчики продолжают активно закупать пшеницу, но не все готовы платить максимальные цены. В то же время, спрос со стороны трейдеров несколько снизился, что также сдерживает рынок.

Снижение цен на экспорте оказывает давление на внутренний рынок, однако дефицит предложения не дает ценам существенно проседать.

Ранее сообщалось, что Украина, один из ключевых мировых экспортеров, в маркетинговом году (с июля 2025 по июнь 2026 года) не планирует вводить никаких ограничений на экспорт пшеницы. Ожидается, что экспорт пшеницы достигнет около 17 млн тонн.