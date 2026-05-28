Индонезия меняет правила украинской пшеницы: что станет обязательным с 1 июня

Индонезия обновила фитосанитарные требования импорта украинской пшеницы. Новые правила вступят в силу с 1 июня 2026 г. и будут касаться оформления документов, качества зерна и обязательной фумигации.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Каждая партия украинской пшеницы, которая будет экспортироваться в Индонезию, должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом. В документе необходимо будет указывать дополнительную декларацию о соответствии груза фитосанитарным требованиям Индонезии и указывать регистрационный код экспортера.

Также Индонезия ужесточает требования к безопасности зерна. Партии пшеницы должны быть свободны от ряда опасных вредителей и болезней, в частности капрового жука, фузариоза колоса и бактериальной пятнистости. Отдельно прописано требование об отсутствии почвы, сорняков, растительных остатков и других примесей.

Кроме того, обязательной станет фумигация зерна фосфином перед отправкой.

Еще одно новое условие — предварительное уведомление о каждой партии пшеницы, которое должен оформлять экспортер или его представитель в Украине до отправки груза.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что все поставки должны соответствовать индонезийским нормам безопасности пищевых продуктов.

Заметим, Украина экспортирует больше зерна, несмотря на неурожай. По данным аналитиков, производство пшеницы в Украине упадет на 1,1 млн. тонн — до отметки 23 млн. тонн. Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте кукурузы, где урожай сократится почти на миллион тонн, составив ровно 30 млн. тонн.