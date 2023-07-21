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Россия нанесла ракетный удар по зданию культуры в Черниговской области
Оккупационные войска РФ в первой половине дня 21 июля нанесли ракетный удар по Черниговской области. Целью врага стал дом культуры.
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".
"В результате атаки в одном из населенных пунктов повреждено здание местного дома культуры", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, никто не пострадал. В то же время, зафиксированы разрушения. Дополнительная информация уточняется.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 10:23, по состоянию на 11:40 опасность сохраняется.
Днем ранее войска Российской Федерации во время массированной атаки на Украину также нанесли удары по Черниговской области. Целью оккупантов стала Семеновка. Зафиксировали попадание в жилые дома.
Напомним также, что в июне один человек погиб в результате обстрела российскими войсками пограничного села Янжуловка Семеновской громады Черниговской области.