Прогулки сессии и отдых за границей во время войны. Почему нардепам до сих пор удается почти безнаказанно пренебрегать своими рабочими обязанностями.

Второй год продолжается полномасштабное вторжение России и, несмотря на героические усилия ВСУ, волонтеров и всего украинского общества, практически не проходит и месяца, а то и недели как Украину встряхивает новый скандал. И если до последнего времени это обычно были коррупционные скандалы, то сейчас все чаще фиксируются "выпады" народных избранников, которые вместо того чтобы не пропускать ни одного заседания ВР и голосовать "ЗА" все необходимые для укрепления обороноспособности страны или прогуливают сессионный зал или вовсе за вымышленными основаниями выезжают из Украины.

Свежий громкий случай - мальдивский вояж депутата Аристова , который стоил народному избраннику мандата и обернулся подозрением от правоохранительных органов.

Еще раньше журналист Евгений Плинский сообщал, что другой народный избранник Марьян Заблоцкий тоже спокойно покидал территорию Украины со своей помощницей. Примечательно, что нардеп, связываемый СМИ с лоббированием интересов табачного бизнеса, никак не опроверг эту информацию, хотя журналист официально обратился к нему за комментарием.

В то же время, согласно сайту Верховной рады, тот же Заблоцкий с начала 2023 года пропустил 1106 голосований. По каким причинам – неизвестно.

Марьян Заблоцкий, несмотря на длительное время в политике, запомнился лишь несколькими скандалами и длительным лоббированием интересов табачного бизнеса , а также попытками влиять на индустрию азарта.

Нардеп работал помощником депутатов от конкурирующих политсил – в VII-м созыве он был помощником Владимира Пилипенко ("Батькивщина"), в VIII-м – Алексея Мушака ("БПП") – родственника совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского. СМИ предполагали, что именно Веревский позже помог Заблоцкому стать нардепом и там Марьян присоединился к лоббированию крупных агробизнесов. К примеру, всячески способствовал принятию закона о снижении НДС в пользу агрохолдингов. В результате – недоимки для госбюджета в сотни миллионов гривен, а также нарушение меморандума с МВФ.

Как видно, эффективность – под вопросом. Можно только догадываться, сколько еще таких "скелетов в шкафах" с путешествиями за границу и пренебрежениями своими должностными обязанностями будет разоблачено. Тем более что все эти случаи не оставил без внимания Президент Украины Владимир Зеленский .

"Никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни "военкомам" или каким-либо другим должностным лицам противопоставление себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в "военкомате", кому-то там взятки в судах. каких государственных чиновников – это предательство государственных принципов, это измена интересов общества», – однозначно заявил Президент.

Однако вопреки заявлениям и запретам Владимира Зеленского, Давид Арахамия до сих пор не принял никаких мер в отношении Марьяна Заболоцкого. В то время как Юрий Аристов был лишен мандата, Марьяну Заболоцкому удается избегать наказания. Не из-за лоббирования табачного и аграрного бизнеса?