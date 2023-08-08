Прогуляні сесії та відпочинок за кордоном під час війни. Чому нардепам досі вдається майже безкарно нехтувати своїми робочими обовʼязками.

Другий рік триває повномасштабне вторгнення Росії і попри героїчні зусилля ЗСУ, волонтерів та всього українського суспільства, практично не минає й місяця, а то й тижня як Україну струшує новий скандал. І якщо до останнього часу це зазвичай були корупційні скандали, то зараз все частіше фіксуються “вибрики” народних обранців, які замість того щоб не пропускати жодного засідання ВР та голосувати “ЗА” усі необхідні для зміцнення обороноздатності країни або ж прогулюють сесійну залу або й зовсім за вигаданими підставами виїжджають з України.

Найсвіжіший гучний випадок - мальдівський вояж депутата Арістова, який коштував народному обранцю мандату та обернувся підозрою від правоохоронних органів.

Ще раніше журналіст Євген Плінський повідомляв, що інший народний обранець Марʼян Заблоцький теж спокійно залишав терени України зі своєю помічницею. Примітно, що нардеп, якого ЗМІ повʼязують з лобіюванням інтересів тютюнового бізнесу, ніяк не спростував цю інформацію, хоча журналіст офіційно звернувся до нього по коментар.

В той же час, згідно сайту Верховної ради той же Заблоцький з початку 2023 року пропустив 1106 голосувань. З яких причин - невідомо.

Марʼян Заблоцький попри тривалий час у політиці запамʼятався лише кількома скандалами та тривалим лобіюванням інтересів тютюнового бізнесу, а також спробами впливати на індустрію азарту.

Нардеп працював помічником депутатів від конкуруючих політсил - в VII-му скликанні він був помічником Володимира Пилипенка ("Батьківщина"), в VIII-му - Олексія Мушака ("БПП") - родича співвласника агрохолдингу "Кернел" Андрія Веревського. ЗМІ припускали, що саме Веревський пізніше допоміг Заблоцькому стати нардепом і там Марʼян долучився до лобіювання великих агробізнесів. Наприклад, усіляко сприяв ухваленню закону про зниження ПДВ на користь агрохолдингів. В результаті - недоїмки для держбюджету в сотні мільйонів гривень, а також порушення меморандуму з МВФ.

Як видно, ефективність - під питанням. Можна лише здогадуватися, скільки ще таких “скелетів у шафах” з мандрами за кордон та нехтуваннями своїми посадовими обовʼязками буде викрито. Тим більше, що всі ці випадки не залишив без уваги Президент України Володимир Зеленський.

"Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані "воєнкомам" чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у "воєнкоматі", комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства", – однозначно заявив Президент.

Проте всупереч заявам і заборонам Володимира Зеленського, Давід Арахамія досі не вжив жодних заходів щодо Мар’яна Заболоцького. В той час коли Юрія Арістова позбавили мандата, Мар’яну Заболоцькому вдається уникати покарання. Чи не через лобіювання тютюнового та аграрного бізнесу?