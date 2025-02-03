Фальшивые цифры ради премий: чиновников "Львовугля" подозревают в нанесении ущерба более чем на 2 млн грн

Бывшего и.о. руководителя ГП "Львовуголь" и и. о. директора одной из шахт подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями и подделке документов. Согласно расследованию, они указали завышенные показатели добычи угля в документации и нанесли государству ущерб более чем на 2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

О ходе расследования

Согласно материалам следствия, в 2023 году руководитель одной из шахт Львовщины временно исполнял обязанности директора ГП "Львовуголь". В этот период он передал руководство шахтой подчиненному работнику, задачей которого было обеспечить выполнение утвержденного плана добычи угля.

Однако должностное лицо осознавало, что установленный план не будет выполнен, и что за это он, как руководитель шахты, понесет ответственность. В частности, он мог быть уволен вместо того, чтобы получить постоянную должность директора государственного предприятия.

И.о. руководителя ГП "Львовуголь", злоупотребляя своим положением, приказал подчиненному подделать документы о перевыполнении плана добычи угля, который тот и сделал.

Это привело к безосновательному начислению и выплате премий ему и другим работникам. За один месяц незаконными действиями сообщников государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн.

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении бывшему и.о. гендиректора ГП "Львовуголь" и и.о. директора шахты в злоупотреблении служебным положением и подделке документов, что повлекло тяжкие последствия.

Фамилия подозреваемого не указывается, но согласно данным "Опендатабот", с 29 мая 2023 года по 13 января 2025 года временно исполнял обязанности директора ГП "Львовуголь" Вадим Крась.

О финансовых махинациях

Напомним, в Полтавской области разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов в госбюджет на сумму 2,5 миллиарда гривен, к которой причастен бывший директор государственного спиртового завода.

Добавим, должностные лица присвоили 20 млн грн, выделенных на ремонт дорог в Харьковской области. Делкам грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что ДБР разоблачило должностных лиц Сил логистики Вооруженных сил Украины в закупке запчастей для бронетехники по завышенным ценам. В результате таких действий государству был нанесен ущерб на сумму более 83 млн грн.