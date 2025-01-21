Убытки на 3 млн грн: ДБР расследует завышение цен при закупке мобильных телефонов для "Лесов Украины"

Государственное бюро расследований (ДБР) сообщило о подозрении исполнительному директору государственного предприятия "Леса Украины" и двум директорам департаментов этого же предприятия. Они подозреваются в растрате бюджетных средств при закупке мобильных телефонов по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Ход расследования

В августе 2023 года директор одного из департаментов "Лесов Украины" инициировал закупку 2,5 тыс. мобильных телефонов для нужд подчиненных подразделений.

При этом он не исследовал рыночную стоимость техники и предложил приобрести телефоны более чем на 18 млн гривен.

Директор другого департамента объявил соответствующий тендер, на который заявку подало только одно частное предприятие с предложением на 30% выше рыночной стоимости техники.

Исполнительный директор ГП, руководствуясь служебными записками подчиненных, заключил соответствующий договор на поставку телефонов.

Согласно информации ZAXID.NET, среди задержанных есть исполнительный директор государственного предприятия Игорь Лицур, а также руководитель отдела закупок Виталий Цымбалюк, сын народного депутата от партии "Батькивщина" Михаила Цымбалюка из Львовщины.

Выводы экспертиз подтвердили, что закупки были осуществлены по завышенным ценам, что повлекло ущерб государству на сумму 3 млн гривен.

Трем должностным лицам ГП "Леса Украины" сообщено о подозрении в растрате чужого имущества, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения и в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УКУ).

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Реакция "Лесов Украины"

В "Лесах Украины" объяснили, что смартфоны закупались для лесничества, а не для центрального аппарата.

Отмечается, что закупка была открыта через Prozorro – это означает, что кто-либо мог принять участие в тендере. ГП "Леса Украины" никого не отстраняло и не отклоняло.

В "Лесах Украины" отмечают, что экспертиза ДБР обнаружила поставщика, предлагавшего товар по более низкой цене, однако он не участвовал в закупке. В то же время, результаты закупки не были обжалованы.

Ранее сообщалось, что СБУ совместно с Государственным бюро расследований разоблачили в Полтавской области масштабную схему уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. К незаконной деятельности причастен бывший директор государственного спиртового завода, присвоивший 2,5 млрд. бюджетных средств.