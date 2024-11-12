Государство потеряло 300 млн грн из-за схем с фортификациями – расследование БЭБ

Аналитики Бюро экономической безопасности (БЭБ) установили, что более 60% барьерных рубежей типа "Егоза", производимых в учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы, продаются на предприятия-посредники. Это привело к бюджетным потерям в размере около 300 млн грн с начала года.

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Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Эксперты установили, что производители реализуют до 45% всего объема такой продукции непосредственно на адрес госорганов, а остальные – через коммерческие предприятия. Последние в дальнейшем устанавливают наценку до 45% при перепродаже товара государственным учреждениям.

Как заметил заместитель директора БЭБ Андрей Пащук, в условиях вооруженной агрессии военные государственные администрации вынуждены покупать барьерные рубежи по завышенной цене у коммерческих предприятий, хотя производят продукцию государственные учреждения.

"Однако они в большинстве своем отказывают администрациям в закупке этих материалов для фортификаций", — добавил он.

По его словам, это связано с якобы уже заключенными соглашениями с посредниками и отсутствием возможностей увеличить объемы производства.

Для того чтобы устранить предпосылки потерь бюджета, БЭБ направило в адрес Министерства юстиции рекомендацию провести мониторинг объемов реализации барьерных рубежей типа "Егоза" и малозаметных препятствий коммерческим предприятиям.

Кроме того, специалисты Бюро предложили рассмотреть вопрос установления приоритетности выполнения заказов государственных органов.

Добавим, что государственное предприятие "Леса Украины" заключило договор с Министерством обороны на поставку почти 65 000 кубометров круглых лесоматериалов для строительства фортификационных сооружений. Инженерные войска будут строить с указанной древесины фортификационные сооружения первой линии обороны — блиндажи, огневые сооружения, траншеи.