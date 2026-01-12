Погодні умови в Україні: як дорожники забезпечують проїзд автошляхами державного значення

Через складні погодні умови в низці регіонів України дорожні служби цілодобово працюють на автошляхах державного значення. Попри снігопади та перемети, проїзд дорогами забезпечено, тривалих заторів не зафіксовано.

Як інформує Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Ситуація на дорогах України

11 січня атмосферний фронт із Чорного моря спричинив складні погодні умови у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. За день випало до 10 см снігу, а поривчастий південний вітер утворив заметілі.

Незважаючи на це, дорожня техніка оперативно працювала на автошляхах, і тривалих заторів зафіксовано не було.

Дорожні організації проводять комплексні снігоочисні роботи: очищають проїзну частину та узбіччя від снігу, прибирають транспортні розв’язки та заїзні кишені до зупинок громадського транспорту, а також обробляють покриття протиожеледними матеріалами. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено, а техніка працює цілодобово для стабільного руху автошляхами.

Для забезпечення безпечного проїзду дорогами державного значення задіяно 843 одиниці техніки та 956 дорожніх працівників.

На всіх перевальних ділянках доріг спостерігається невеликий сніг, температура повітря коливається від -12 до -8°С. Тут працює 30 одиниць техніки та 30 робітників, забезпечуючи проїзд і очищення доріг.

За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні в Україні утримується морозна погода. Опадів не передбачається, окрім невеликого снігу в західних областях. На дорогах місцями утримується ожеледиця. Температура повітря вночі складе:

північ - 15-22° морозу, вдень 10-15°;

південь - 6-13° вночі, вдень 2-8°;

решта території - вночі 12-17°, вдень 5-12° морозу.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікуються сильний сніг, хуртовини та ожеледиця, для координації робіт на дорогах державного значення розпочав роботу штаб ліквідації наслідків НС.