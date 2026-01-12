Погодные условия в Украине: как дорожники обеспечивают проезд по дорогам государственного значения

Из-за сложных погодных условий в ряде регионов Украины дорожные службы круглосуточно работают на дорогах государственного значения. Несмотря на снегопады и переметы, проезд по дорогам обеспечен, длительных пробок не зафиксирован.

Как информирует Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Ситуация на дорогах Украины

11 января атмосферный фронт с Черного моря вызвал сложные погодные условия в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. За день выпало до 10 см снега, а порывистый южный ветер образовал метели.

Несмотря на это, дорожная техника оперативно работала на автодорогах, и длительных пробок зафиксировано не было.

Дорожные организации проводят комплексные снегоочистительные работы: очищают проезжую часть и обочину от снега, убирают транспортные развязки и заездные карманы до остановок общественного транспорта, а также обрабатывают противогололедными материалами. Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, а техника работает круглосуточно для стабильного движения по дорогам.

Для обеспечения безопасного проезда по дорогам государственного значения задействовано 843 единицы техники и 956 дорожных работников.

На всех перевальных участках дорог наблюдается небольшой снег, температура воздуха колеблется от -12 до -8°С. Здесь работает 30 единиц техники и 30 рабочих, обеспечивая проезд и очистку дорог.

По информации Укргидрометцентра, сегодня в Украине держится морозная погода. Осадков не ожидается, кроме небольшого снега в западных областях. На дорогах местами удерживается гололедица. Температура воздуха ночью составит:

север - 15-22° мороза, днем 10-15°;

юг - 6-13° ночью, днем 2-8°;

остальная территория - ночью 12-17°, днем 5-12° мороза.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидаются сильный снег, метели и гололедица, для координации работ на дорогах государственного значения начал работу штаб ликвидации последствий ЧС.