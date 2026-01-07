Світло в лікарнях буде завжди: Кабмін заборонив відключення медустанов від електропостачання

Уряд прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення уряду. Органи контролю, у тому числі Держенергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема у місті Львові.

Свириденко наголосила: "Здоров’я і життя людей — це не привід для маніпуляцій та гучних заголовків".

Ситуація у Львові

Сьогодні у Львові без електропостачання залишилися частина лікарень і весь комунальний електротранспорт. Причиною стали зміни уряду в підході до визначення критичності підприємств.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що не розуміє, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень.

"Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс!", - обурився міський голова і згодом повідомив, провів розмову з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

"Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни. Рішення "збалансувати" електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим. Але важливо, що проблему почули і її вже виправляють", - наголосив Садовий.

Нове рішення уряду

В Україні знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості.

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, зі списків прибирали дві категорії: споживачі потужністю менше 100 кВт, та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.

У Міненерго заявили, що через щоденні обстріли енергосистеми та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе.