У Львові без електропостачання залишилися частина лікарень і весь комунальний електротранспорт: що сталося

Львів
Львів змушений працювати за новим графіком.

У Львові без електропостачання залишилися частина лікарень і весь комунальний електротранспорт. Причиною стали зміни уряду в підході до визначення критичності підприємств.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс!", - обурився міський голова.

Він додав, що не розуміє, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень.

Садовий констатував, що з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком.

Мер Львова зауважив, що з самого ранку намагається зв’язатися з членами уряду, щоб негайно виправити цю помилку.

"Наразі екстрено плануємо альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах", - підсумував Садовий.

Нове рішення уряду

В Україні знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості.

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, зі списків прибирали дві категорії: споживачі потужністю менше 100 кВт, та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.

"Визначені під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживачі супутнього навантаження, яке не є критичними, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком", - наголосила Свириденко.

У Міненерго заявили, що через щоденні обстріли енергосистеми та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе.

Автор:
Світлана Манько