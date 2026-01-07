Во Львове без электроснабжения остались часть больниц и весь коммунальный электротранспорт: что произошло

Во Львове без электроснабжения осталась часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Причиной стали смены правительства в подходе к определению критичности предприятий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графику отключений. Это нонсенс!", - возмутился городской голова.

Он добавил, что не понимает, кто додумался отнести больницы и электротранспорт в обычные группы отключений.

Садовый констатировал, что с этой ночи город вынужден работать по новому графику.

Мэр Львова отметил, что с самого утра пытается связаться с членами правительства, чтобы немедленно исправить ошибку.

"В настоящее время экстренно планируем альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах", - подытожил Садовый.

Новое решение правительства

В Украине нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и индустрии.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, из списков убирали две категории: потребители мощностью менее 100 кВт, и объекты, к которым был подключен ряд других потребителей, для обеспечения справедливости распределения электрической энергии подпадают под общие ограничения.

"Определенные во время пересмотра перечней критических важных объектов потребители сопутствующей нагрузки, которые не являются критическими, будут переведены на графики отключений по общему порядку", - подчеркнула Свириденко.

В Минэнерго заявили, что из-за ежедневных обстрелов энергосистемы и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений света в Украине пока невозможно.