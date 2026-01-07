Свет в больницах будет всегда: Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения

Правительство прямо запретило отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения. Это закреплено в решении Кабмина по мерам по обеспечению снабжения электрической энергией в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Она отметила, что ответственные исполнители, в частности, местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения в ряду. Органы контроля, в том числе Госэнергонадзор, безотлагательно проведут проверки фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности, во Львове.

Свириденко подчеркнула: "Здоровье и жизнь людей - это не повод для манипуляций и громких заголовков".

Ситуация во Львове

Сегодня во Львове без электроснабжения осталась часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Причиной стали смены правительства в подходе к определению критичности предприятий.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что не понимает, кто додумался отнести больницы и электротранспорт в обычные группы отключений.

"То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!", - возмутился городской голова и впоследствии сообщил, что провел разговор с премьер-министром Юлией Свириденко.

"Есть понимание проблемы и на уровне города, и на уровне страны. Решение "сбалансировать" электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым. Но важно, что проблему услышали и уже исправляют", - подчеркнул Садовый.

Новое решение правительства

В Украине нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и индустрии.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, из списков убирали две категории: потребители мощностью менее 100 кВт, и объекты, к которым был подключен ряд других потребителей, для обеспечения справедливости распределения электрической энергии подпадают под общие ограничения.

В Минэнерго заявили, что из-за ежедневных обстрелов энергосистемы и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений света в Украине пока невозможна.