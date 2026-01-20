Міні-ТЕЦ для Києва: Німеччина передасть столиці дві когенераційні установки

Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ - урядовою установою Німеччини про передачу двох когенераційних установок (міні-ТЕЦ).

Як пише Delo.ua, про це інформує мер Києва Віталій Кличко.

Київ підписав меморандум з GIZ

Сторони підписали Меморандум, за яким установки (міні-ТЕЦ) повинні надійти до української столиці наступного тижня.

"Дякую німецьким партнерам за допомогу в такий складний для Києва час. Коли наше місто живе й функціонує в кризовій ситуації", - написав Кличко.

Фото: КМДА

Нагадаємо, у Києві встановили п’ять когенераційних установок, дві з яких уже введені в експлуатацію та забезпечують теплом і електроенергією об’єкти критичної інфраструктури міста.

Три інші установки наразі проходять завершальний етап пусконалагоджувальних робіт і незабаром теж почнуть працювати на повну потужність.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня російська армія атакувала Україну ударними дронами та ракетами. У Києві фіксують перебої з тепло- та енергопостачанням, а метро через складну ситуацію з електрикою почне працювати зі змінами.