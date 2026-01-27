Помощь ЕС Украине: 76 аварийных генераторов прибыли в Киев

Партия из 76 аварийных генераторов по стратегическим резервам ЕС прибыла в Киев для возобновления электроснабжения в украинских населенных пунктах.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Генераторы ЕС для Украины

Это часть из 447 генераторов, которые Еврокомиссия анонсировала ранее из-за сильных морозов в январе. Общая стоимость оборудования составляет 3,7 млн евро, часть генераторов будет доставлена в прифронтовые регионы.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что это демонстрация конкретной помощи и часть постоянной поддержки энергетической устойчивости Украины. Она добавила, что еще часть оборудования находится на таможне.

Заместитель министра развития общин и территорий Марина Денисюк отметила, что генераторы будут равномерно распределены по регионам, уделяя особое внимание крупным городам, таким как Киев и Днепр. Часть оборудования будет также использована на водоканалах для подключения насосов.

Заместитель генерального директора Украинского Красного Креста Илья Клецковский подчеркнул важность сотрудничества в доставке генераторов и сообщил, что уже 72 из 76 генераторов разгружены, а остальные доставляются в Кропивницкий.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения ЕС предоставил Украине помощь на сумму около 190 млрд евро, включая более 10 тысяч генераторов через механизм гражданской защиты.

Напомним, Киев уже получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.

Также, ческие волонтеры собрали 100 млн крон на генераторы и другое необходимое оборудование для Украины, страдающей отключениями тепла и электроэнергии.