Цены на нефть продолжают расти: мир готовится к удару США по Ирану

Мировые цены на нефть растут третий день подряд, прибавив 1,5% в четверг на фоне опасений по поводу возможности военного нападения США на Иран.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent выросли на 94 цента, или 1,4%, до 69,34 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 92 цента, или 1,5%, до 64,13 доллара за баррель. Всего с начала недели оба контракта прибавили в цене около 5% .

Угроза войны на Ближнем Востоке

Основным драйвером рынка стало заявление о возможных ударах США по иранским силам безопасности. Администрация Дональда Трампа усилила давление на Тегеран из-за его ядерной программы, отправив в регион военно-морскую группу.

Иран, являющийся четвертым по величине производителем в ОПЕК (3,2 млн баррелей в сутки), оказался под угрозой смены режима. Согласно данным Reuters, Белый дом рассматривает варианты атак, которые могли бы спровоцировать внутренние протесты в стране.

Дефицит запасов и природные катаклизмы

Кроме геополитики, рынок подогрели новости из США и Казахстана:

США: Запасы сырой нефти неожиданно сократились на 2,3 млн баррелей , хотя аналитики прогнозировали их рост. В то же время добыча в Штатах только начинает восстанавливаться после зимнего шторма "Папоротник" .

Запасы сырой нефти неожиданно сократились на , хотя аналитики прогнозировали их рост. В то же время добыча в Штатах только начинает восстанавливаться после зимнего шторма . Казахстан: Месторождение Тенгиз поэтапно возвращается к полной мощности после масштабных пожаров на электросетях на прошлой неделе.

Аналитики предупреждают: пока "геополитическая премия" за риски вокруг Ирана остается высокой, цены на энергоносители будут продолжать свое движение вверх.

Напомним, мировые цены на нефть продолжают расти в среду, 28 января, из-за опасений поставок после зимнего шторма, нарушившего добычу и экспорт сырой нефти в США. В то же время, напряженность на Ближнем Востоке оказала дополнительную поддержку.