Иранский кризис угрожает самым серьезным сбоем на газовом рынке с 2022 года

Остановка судоходства через Ормузский пролив из-за обострения иранского кризиса создает риск дефицита СПГ и может повлечь за собой самые масштабные потрясения на газовом рынке с начала полномасштабной войны в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

Мировой рынок газа под угрозой

Ужесточение конфликта на Ближнем Востоке может повлечь за собой масштабные потрясения на мировых газовых рынках. Торговля сжиженным природным газом через Ормузский пролив фактически остановилась, что создает риски перебоев в поставках и росте цен.

Регион играет ключевую роль в глобальной энергетике: через Ормузский пролив проходит около 20% мирового экспорта СПГ. Любое нарушение судоходства на этом маршруте оказывает мгновенное влияние на баланс спроса и предложения.

Азиатские покупатели, получающие примерно четверть импорта СПГ из Катара - второго по величине экспортера в мире, активно контактируют с поставщиками, пытаясь найти альтернативные грузы. По словам трейдеров, суда остановились с обеих сторон пролива, избегая прохода через опасную зону.

В то же время, Египет пытается ускорить импорт газа после того, как Израиль временно закрыл часть месторождений, что еще больше усилило напряженность на рынке.

Риск роста цен и удорожание контрактов

Аналитики предупреждают: дальнейшая эскалация конфликта может привести к стремительному росту цен. Трейдеры в Индии, Японии и других азиатских странах уже готовятся к увеличению расходов. Особую обеспокоенность вызывают долгосрочные контракты на СПГ, стоимость которых может возрасти из-за привязки к эталонным ценам на сырую нефть.

По оценкам экспертов, любая военно-морская активность в районе Ормузского пролива или перебои с производством в Катаре будут иметь очень чувствительные последствия для глобального рынка газа.

Расширение конфликта на Ближнем Востоке может стать самым серьезным потрясением для газовых рынков с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Тогда мировая торговля газом претерпела беспрецедентные изменения, что повлекло за собой резкую волатильность и рекордный рост цен в Европе и за ее пределами.

Наиболее уязвимой остается Азия: более 80% катарского СПГ в прошлом году были поставлены именно туда. Крупнейшим покупателем стал импортировавший почти треть объемов Китай, вторым — Индия.

Альтернатив маршрута фактически нет

Поставки СПГ как в Азию, так и в Европу зависят от прохода через Ормузский пролив. По данным отслеживания судов, по меньшей мере одиннадцать танкеров, следующих в Катар или из него, приостановили рейсы, избегая этого маршрута. Даже меньшие экспортеры, в частности, Объединенные Арабские Эмираты, отправляют свой СПГ через этот же узкий водный путь.

Эксперты отмечают, что реальной замены в Ормузском проливе не существует. Если перебои в судоходстве затянутся, риски производства СПГ будут быстро возрастать и могут привести к сокращению добычи.

Китайские импортеры уже в эти выходные активизировали переговоры по альтернативным поставкам на случай, если ограничения судоходства сохранятся. В то же время, катарская QatarEnergy пока не задерживала поставок своим клиентам.

Трейдеры в Азии и других регионах готовятся к возобновлению ценового роста после более чем года по отношению к низким ставкам, и речь идет не только о спотовых ценах, но и о подорожании долгосрочных контрактов.

Военная операция Израиля и США против Ирана

Утром 28 февраля США и Израиль начали атаку на Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель Вашингтона – "защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима". Он заявил, что США "уничтожат их ракеты и уравняют с землей их ракетную промышленность".

Совместная операция Соединенных Штатов и Израиля уже в первой волне ударов, совершенных 28 февраля, повлекла гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и значительного числа других высокопоставленных чиновников иранского режима.

В ответ военные Ирана атаковали ракетами и дронами не только Израиль или военные объекты США в регионе, но и многие свои региональные соседи, которых в Тегеране считают союзниками Соединенных Штатов. Под удары попали не только военные базы, но и гражданские цели, как жилые дома, гостиницы или аэропорты. Также атак подверглись военные европейских стран, присутствовавшие на Ближнем Востоке.

Иран с 2022 года поставляет России ударные дроны и баллистические ракеты малой дальности.

Тегеран также поделился технологиями, что позволило России производить аналоги "шахедов" внутри страны под названием "Герань".

В общем, Иран продал России ракет на сумму примерно 2,7 миллиарда долларов, чтобы помочь в ведении войны против Украины.