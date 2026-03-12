Іран дозволяє індійським танкерам проходити Ормузьку протоку - Reuters

Іран надав гарантії безпечного проходу танкерів під індійським прапором через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 40% індійського імпорту сирої нафти. Водночас офіційні іранські джерела заперечили наявність будь-якої угоди.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За даними Індії, два танкери під іноземним прапором нещодавно пройшли протокою, а після телефонної розмови між міністрами закордонних справ обох країн Тегеран запевнив у безпечному проході суден під індійським прапором. Проте чіткості щодо інструкцій між різними рівнями іранської адміністрації немає.

Міністерство закордонних справ Ірану після переговорів заявило, що Сполучені Штати несуть відповідальність за небезпечну ситуацію та проблеми судноплавства у Перській затоці. Жодна зі сторін не підтвердила угоди про безпечний прохід індійських суден.

На середу в Ормузькій протоці перебували 28 суден під індійським прапором з 778 індійськими моряками на борту. Міністерство нафти Індії заявило, що влада, керівники суден та агентства з працевлаштування тісно координують дії з посольствами та місцевою владою для забезпечення безпеки моряків.

Індія надала безпечну гавань 183 іранським морякам із судна, яке пришвартувалося після початку війни між Іраном, США та Ізраїлем. Три іранські кораблі, що відпливли після навчань у Бенгальській затоці, отримали дозвіл пришвартуватися в Нью-Делі. Один із них пізніше був потоплений американським підводним човном у міжнародних водах, а інший звернувся за допомогою до Шрі-Ланки.

Від початку війни наприкінці лютого Іран атакував щонайменше 16 суден у протоці. Тегеран попередив, що ціни на нафту можуть майже подвоїтися до 200 доларів за барель у разі військової ескалації. У середу відбувся напад на тайське судно, яке прямувало до західного порту Індії Кандла, що викликало критику з боку Нью-Делі.

Майже повне блокування Ормузької протоки змушує Індію, третього найбільшого споживача нафти у світі, шукати альтернативні джерела постачання, зокрема закупівлі в Росії.

Кілька днів тому державні нафтопереробні заводи Індії та урядовці провели термінову нараду для підготовки сценаріїв реагування на кризу в Ірані, яка практично паралізувала транзит через Ормузьку протоку — стратегічний маршрут, через який проходить близько половини нафтового імпорту країни.