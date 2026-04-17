После семи лет изоляции: МВФ и Всемирный банк возобновили отношения с Венесуэлой

Венесуэла выходит из финансовой изоляции

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк официально объявили о возобновлении официальных отношений с Венесуэлой. Это событие положило конец семилетней паузе в сотрудничестве с латиноамериканской страной.

Официальные контакты были фактически заморожены в 2019 году, когда мировые финансовые институты признали легитимными властями венесуэльскую оппозицию, что привело к длительному политическому и экономическому разрыву.

Решение о возобновлении диалога было принято после проведения специального опроса среди стран-членов МВФ.

МВФ опросил своих членов относительно того, считают ли они исполняющим обязанности президента Делси Родригес легитимным лидером Венесуэлы.

"Учитывая мнение большинства членов Международного валютного фонда, директор-распорядитель Кристалина Георгиева сегодня объявила, что МВФ теперь сотрудничает с правительством Венесуэлы под руководством исполняющей обязанности президента Делси Родригес", – говорится в заявлении МВФ.

В свою очередь Мировой банк также заявил, что возобновляет сотрудничество с правительством Венесуэлы под руководством Делси Родригес.

Венесуэла является членом Всемирного банка с 1946 года. Согласно заявлению ВБ, последний его заем стране был предоставлен в 2005 году.

Напомним, США и Венесуэла заключили масштабное энергетическое соглашение, направленное на восстановление стабильности, экономического процветания и национальной безопасности в Западном полушарии. В рамках соглашения США запустили продажу венесуэльской сырой нефти на мировых рынках и окажут поддержку модернизации энергетической инфраструктуры и добыче нефти.

Автор:
Татьяна Бессараб