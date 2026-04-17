Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,64

+0,12

EUR

51,42

+0,15

Готівковий курс:

USD

44,10

43,86

EUR

52,13

51,76

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Після семи років ізоляції: МВФ та Світовий банк відновили відносини з Венесуелою

болівар
Венесуела виходить з фінансової ізоляції / Depositphotos

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк офіційно оголосили про відновлення офіційних відносин із Венесуелою. Ця подія поклала край семирічній паузі у співпраці з латиноамериканською країною.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє DW.

Офіційні контакти були фактично заморожені у 2019 році, коли світові фінансові інституції визнали легітимною владою венесуельську опозицію, що призвело до тривалого політичного та економічного розриву.

Рішення про відновлення діалогу було прийнято після проведення спеціального опитування серед країн-членів МВФ.

МВФ опитав своїх членів щодо того, чи вважають вони виконувачку обов'язків президента Делсі Родрігес легітимним лідером Венесуели.

"З огляду на думку більшості членів Міжнародного валютного фонду, директор-розпорядник Кристаліна Георгієва сьогодні оголосила, що МВФ тепер співпрацює з урядом Венесуели під керівництвом виконуючої обов'язки президента Делсі Родрігес", – йдеться у заяві МВФ.

Своєю чергою Світовий банк також заявив, що відновлює співпрацю з урядом Венесуели під керівництвом Делсі Родрігес.

Венесуела є членом Світового банку з 1946 року. Згідно з заявою СБ, остання його позика країні була надана у 2005 році.

Нагадаємо, США та Венесуела уклали масштабну енергетичну угоду, спрямовану на відновлення стабільності, економічного процвітання та національної безпеки в Західній півкулі. У рамках угоди США запустили продаж венесуельської сирої нафти на світових ринках і нададуть підтримку модернізації енергетичної інфраструктури та видобутку нафти.

Автор:
Тетяна Бесараб