Після семи років ізоляції: МВФ та Світовий банк відновили відносини з Венесуелою

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк офіційно оголосили про відновлення офіційних відносин із Венесуелою. Ця подія поклала край семирічній паузі у співпраці з латиноамериканською країною.

Як пише Delo.ua, ро це повідомляє DW.

Офіційні контакти були фактично заморожені у 2019 році, коли світові фінансові інституції визнали легітимною владою венесуельську опозицію, що призвело до тривалого політичного та економічного розриву.

Рішення про відновлення діалогу було прийнято після проведення спеціального опитування серед країн-членів МВФ.

МВФ опитав своїх членів щодо того, чи вважають вони виконувачку обов'язків президента Делсі Родрігес легітимним лідером Венесуели.

"З огляду на думку більшості членів Міжнародного валютного фонду, директор-розпорядник Кристаліна Георгієва сьогодні оголосила, що МВФ тепер співпрацює з урядом Венесуели під керівництвом виконуючої обов'язки президента Делсі Родрігес", – йдеться у заяві МВФ.

Своєю чергою Світовий банк також заявив, що відновлює співпрацю з урядом Венесуели під керівництвом Делсі Родрігес.

Венесуела є членом Світового банку з 1946 року. Згідно з заявою СБ, остання його позика країні була надана у 2005 році.

Нагадаємо, США та Венесуела уклали масштабну енергетичну угоду, спрямовану на відновлення стабільності, економічного процвітання та національної безпеки в Західній півкулі. У рамках угоди США запустили продаж венесуельської сирої нафти на світових ринках і нададуть підтримку модернізації енергетичної інфраструктури та видобутку нафти.