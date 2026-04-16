Repsol повертає контроль над активами у Венесуелі та планує наростити видобуток

Іспанська енергетична компанія Repsol готується відновити оперативний контроль над своїми нафтовими активами у Венесуелі. Нова угода з урядом країни передбачає створення гарантованої системи платежів та амбітний план із потроєння обсягів видобутку нафти протягом наступних трьох років.

Угода, до якої залучена державна компанія PDVSA, є частиною зусиль із відновлення нафтової галузі країни, що відбуваються за певної підтримки США.

Нова модель співпраці та виробничі цілі

Repsol, яка є одним із найбільших іноземних інвесторів у венесуельську енергетику, зосереджується на активі Petroquiriquire (частка компанії — 40%). Стратегія розвитку передбачає:

Короткострокове зростання: збільшення видобутку на 50% протягом найближчих 12 місяців.

Довгострокова мета: потроєння поточних показників видобутку протягом трьох років.

Фінансова стабільність: впровадження системи платежів, яка має запобігти повторенню ситуації з боргами. Наразі Каракас винен іспанській компанії близько $4,55 млрд за газ і нафту.

Хоча угода не містить чітких зобов'язань щодо повернення старого боргу, вона надає Repsol гарантії оплати за майбутні поставки продукції на внутрішній ринок.

Контекст і партнерство з Eni

Repsol також продовжує співпрацю з італійською Eni на гігантському морському газовому родовищі Perla, яке забезпечує паливом внутрішній ринок Венесуели. Повернення західних компаній до активного управління родовищами відбувається після періоду жорстких санкційних обмежень, які раніше блокували ліцензії на діяльність у країні.

