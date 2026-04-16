Repsol возвращает контроль над активами в Венесуэле и планирует нарастить добычу

Испанская энергетическая компания Repsol готовится возобновить оперативный контроль над нефтяными активами в Венесуэле. Новое соглашение с правительством страны предполагает создание гарантированной системы платежей и амбициозный план по утроению объемов добычи нефти в течение следующих трех лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

Соглашение, к которому привлечена государственная компания PDVSA, является частью усилий по восстановлению нефтяной отрасли страны, происходящих при определенной поддержке США.

Новая модель сотрудничества и производственные цели

Repsol, являющаяся одним из крупнейших иностранных инвесторов в венесуэльскую энергетику, сосредотачивается на активе Petroquiriquire (доля компании — 40%). Стратегия развития предполагает:

Краткосрочный рост: увеличение добычи на 50% в течение ближайших 12 месяцев.

Долгосрочная цель: утроение текущих показателей добычи в течение трех лет.

Финансовая стабильность: внедрение системы платежей, которая должна предотвратить повторение ситуации с долгами. В настоящее время Каракас должен испанской компании около $4,55 млрд за газ и нефть.

Хотя соглашение не содержит четких обязательств по возврату старого долга, он предоставляет Repsol гарантии оплаты за будущие поставки продукции на внутренний рынок.

Контекст и партнерство с Eni

Repsol также продолжает сотрудничество с итальянской Eni на гигантском морском газовом месторождении Perla, обеспечивающем топливом внутренний рынок Венесуэлы. Возвращение западных компаний к активному управлению месторождениями происходит после периода жестких санкционных ограничений, ранее блокировавших лицензии на деятельность в стране.

