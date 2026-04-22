Словакия поддержит 20-й пакет санкций ЕС против России, но есть условие

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна готова поддержать 20-й пакет санкций ЕС против России после того, как Словакия "получила сигнал" о возможном возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Как пишет Delo.ua, об этом он сказал на полях встречи Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, передает "Общественное".

"Мы получили сигнал о возможном возобновлении поставок нефти, и я могу лишь отметить, что мы готовы поддержать даже 20-й пакет санкций против России, поскольку, по нашей оценке, это не окажет существенного влияния на экономику Словакии", — подчеркнул Бланар.

Впрочем, он акцентировал, что Словакия сделает это только тогда, когда "российская нефть поступит в Словакию по трубопроводу "Дружба".

Министр подчеркнул, что "не пускать нефть в Словакию и Венгрию" - это "политическое решение" президента Украины Владимира Зеленского.

В преддверии Bloomberg со ссылкой на свои источники писал, что возобновление транспортировки "Дружбой" якобы планировали уже на 21 апреля, когда должны были пройти технические испытания трубопровода.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина восстановила поврежденную в результате российского удара участок нефтепровода "Дружба" обеспечила техническую возможность его работы.

О 20-м пакете санкций

Европейский Союз планировал принять 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину — до 24 февраля 2026 года.

Тогда в Венгрии и Словакии заявили, что будут блокировать все важные для Украины решения, пока не восстановится транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Новый пакет санкций охватывает три основных блока :

Энергетика : вводится полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти и усиливается контроль за теневым флотом (добавлено 43 судна в список, их общее количество составляет 640). Запрещается техническое обслуживание танкеров и ледоколов для перевозки СПГ.

Финансы : в список санкций добавляют еще 20 российских региональных банков, вводятся ограничения на криптовалютные компании и платформы, а также меры против банков в третьих странах, способствующие незаконной торговле санкционными товарами.

Торговля и экспорт : запрещается экспорт в Россию товаров и услуг на сумму более 360 миллионов евро, а также металлов, химикатов и критически важных минералов более чем на 570 миллионов евро. Вводятся дополнительные ограничения на материалы, используемые для производства взрывчатки и военных нужд, а также квота на импорт аммиака для ограничения существующих поставок.

Также пакет санкций против России впервые включает ограничения для портов третьих стран, работающих с российской нефтью.