"Укрзалізниця" запускає регіональний експрес Київ – Хмельницький

З 20 травня щодня курсуватиме поїзд №771/772 сполученням Київ-Хмельницький.

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Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

Відправлення з Києва – о 23:46, прибуття до Хмельницького – о 5:26. Назад, з Хмельницького, відправлення о 13:44, прибуття до Києва – о 19:36.

Крім того, залізниця подовжує курсування додаткового поїзда №245/246 Київ-Ужгород.

Поїзд курсує з Києва за непарними числами, з Ужгорода – парними. Відправлення з Києва о 23:01, прибуття до Ужгорода – о 14:10. З Ужгорода відправлення о 20:13, прибуття до Києва – о 10:11.

Квитки доступні на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, з 1 червня "УЗ" повертає поїзд № 816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів - Чернівці.

Також з 16 травня відновився рух приміських поїздів сполученням “Київ-Тетерів”.