Укрексимбанк закриває центральне відділення у Києві та ще дві філії

Правління державного Укрексимбанку ухвалило рішення про закриття центрального відділення у Києві, а також філій у Тернополі та Чернівцях. Водночас у Луцьку, Рівному та Хмельницькому на базі філій створять представництва.

Як пише Delo.ua, згідно із повідомленням банку у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), рішення прийнято 21 січня 2026 року.

Укрексимбанк закриває низку відділень

Останнім робочим днем зазначених підрозділів визначено 27 квітня 2026 року.

У банку уточнили, що центральне відділення у Києві (вул.Німецька, 5), філія у Тернополі (вул.Митрополита Шептицького, 21) та філія у Чернівцях (вул.Головна, 183) обслуговують клієнтів корпоративного і середнього бізнесу, органи місцевого самоврядування, комунальний сектор, а також роздрібних клієнтів.

Водночас правління ухвалило окремі рішення щодо припинення роботи філій у Луцьку, Рівному та Хмельницькому. На їхній базі з 28 квітня 2026 року запрацюють представництва банку.

Зазначається, що нові представництва зосередяться на інформаційно-презентаційній діяльності, консультаціях та інформаційній підтримці клієнтів щодо можливостей співпраці з діловими й фінансовими колами.

Довідково

За даними Національного банку України, станом на 1 грудня 2025 року Укрексимбанк посідав третє місце за розміром активів серед 60 банків країни — їхній обсяг становив 287,25 млрд грн. За підсумками 11 місяців 2025 року прибуток банку сягнув 8,45 млрд грн.

Станом на 1 жовтня 2025 року регіональна мережа Укрексимбанку налічувала 37 структурних підрозділів. Банк є державним і традиційно спеціалізується на обслуговуванні корпоративних клієнтів, експортерів, муніципалітетів та проєктів за участі міжнародних фінансових організацій.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року неплатоспроможні банки, якими керує Фонд гарантування вкладів (ФГВФО), спрямували на погашення вимог кредиторів понад 3,7 млрд грн.