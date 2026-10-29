Аграрний сектор ризикує залишитися без грошей: збитки можуть сягнути $5 млрд

Через обмежений експорт аграрії в Україні втрачають обігові кошти, необхідні для фінансування наступного виробничого циклу. Якщо ситуація з експортною логістикою не покращиться, у 2027 році сектор може зіткнутися зі збитками та скороченням посівних площ.

Як повідомляє Dilo, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами.

На початку маркетингового року запас обігових коштів оцінювався приблизно у $250 на гектар, або близько $5 млрд загалом. Станом на 1 жовтня - близько $100 на гектар, або $2 млрд, заявив Висоцький.

Скорочення фінансування резерву пов'язане з обмеженими можливостями експорту сільськогосподарської продукції, тоді як витрати на виробництво залишаються обов'язковими.

Для оцінки обігових коштів використовують показник близько 20 млн гектарів зернових та олійних культур. За розрахунками міністра, на початку маркетингового року це відповідало приблизно $5 млрд фінансового ресурсу, доступного для фінансування виробничих потреб.

Аграрний сектор може завершити рік із нульовою рентабельністю

За прогнозом Висоцького, за підсумками 2026 року рентабельність рослинництва може наблизитися до нуля. Це означає, що наявних надходжень вистачатиме переважно для покриття поточних витрат без формування значного фінансового резерву.

До кінця року аграрії продовжуватимуть нести витрати на збирання врожаю, обробіток ґрунту, пальне та інші виробничі потреби. Можливості фінансувати ці роботи залежать від надходжень від реалізації продукції та ситуації з експортом.

На початку маркетингового року аграрії мали певний запас обігових коштів, однак за умов обмеженого експорту цей ресурс поступово вичерпується.

У 2027 році аграрії можуть скоротити витрати на добрива та посівні площі

Подальша ситуація в рослинництві залежатиме від можливостей експорту. За словами Висоцького, у першому півріччі 2027 року можливі два сценарії розвитку подій.

Якщо експорт збільшиться, аграрії зможуть повноцінно фінансувати виробництво, вносити необхідну кількість добрив та інших ресурсів і засівати доступні площі.

Якщо ж експортні можливості не покращаться, виробники будуть змушені переходити на мінімальні технології вирощування. Зокрема, може йтися про скорочення використання добрив на 30-40% порівняно з поточним роком, застосування доступних засобів захисту рослин і насіння, а також зменшення посівних площ.

За несприятливого сценарію площі можуть скоротитися щонайменше на 1 млн гектарів.

Він також зауважив, що тривале використання мінімальних технологій може погіршити фінансовий стан виробників у наступних сезонах. Якщо аграрії увійдуть у новий маркетинговий рік без запасу обігових коштів, можливості фінансувати наступний виробничий цикл будуть обмеженими.

Прогноз на 2027 рік: збитки агросектору можуть сягнути $5 млрд

Якщо ситуація з експортом не покращиться, у 2027 році аграрний сектор може зіштовхнутися зі значними збитками. Попередня оцінка потенційних втрат становить щонайменше $5 млрд.

Цей показник співвідноситься з обсягом обігових коштів, які аграрії мали на початку маркетингового року та які, за оцінкою посадовця, могли бути використані для фінансування виробничих витрат.

Прогноз залишається залежним від подальшої динаміки експорту та доступності фінансових ресурсів для виробників.

Стабільний експорт і державна підтримка залишаються ключовими чинниками

Для збереження виробничого потенціалу агросектору важливо забезпечити аграріям можливість реалізувати врожай і отримувати кошти для наступного виробничого циклу.

Одним із пріоритетів залишається використання доступних логістичних можливостей для експорту. Зокрема, запроваджено пріоритет для перевезення рослинних олій. Механізм лише почав працювати, тому його повний ефект можна буде оцінити за результатами листопада.

Ще одним напрямком є державна підтримка. У проєкті Державного бюджету на 2027 рік, який уже пройшов перше читання, для агросектору передбачено близько 5,5 млрд грн.

Через обмеження роботи портів Великої Одеси Україна може не встигнути експортувати близько 20 млн тонн зерна до кінця року. Альтернативні маршрути здатні перевозити 24–30 млн тонн на рік, тоді як запланований експорт становить близько 50 млн тонн.