Украинские аграрии ожидают собрать 80–83 млн. тонн урожая в 2026 году. Однако из-за российских атак на портовую инфраструктуру растут расходы на экспорт, а запасы зерна в стране уже превысили 9 млн тонн. Это может снизить закупочные цены и снизить доходы производителей.

Как пишет Dilo , Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (УАР) Денис Марчук.

Сколько зерна планируют собрать

По прогнозу ВАР, урожай этого года может составить 80–83 млн тонн, в том числе 60–62 млн тонн зерновых. Под урожай 2026 аграрии засеяли около 20 млн га, из которых почти 13 млн га приходится на овраги культуры.

В то же время, главной проблемой остается реализация продукции. Через порты Одессы проходит около 90% экспорта украинской аграрной продукции.

Атаки на порты увеличивают расходы аграриев

"Прямые потери портовой инфраструктуры уже превышают $1,5 млрд, а количество атак постоянно растет. Если за весь прошлый год было зафиксировано около 150 ударов, то только за первое полугодие этого года их уже более 180", - отметил Марчук.

Из-за повреждений портов дорожают страхование грузов и морские перевозки. Дополнительные расходы в конечном счете влияют на закупочные цены, получаемые украинскими производителями.

По словам Марчука, если аграрии будут получать меньше проданной продукции, им будет сложнее финансировать подготовку к осенней посевной.

Запасы зерна превысили 9 млн тонн

По оценкам ВАР, в новом сезоне Украина может экспортировать 40-50 млн. тонн зерновых. Основными рынками сбыта остаются страны Азии, Африки и Ближнего Востока, несмотря на сокращение поставок в ЕС.

В то же время из-за проблем с логистикой в стране накопилось больше зерна, чем в прошлом. Переходные остатки превысили 9 млн тонн против менее 7 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Это увеличивает расходы на хранение и создает дополнительное давление на внутренние цены.

Ранее сообщалось, что из-за ограниченного экспорта аграрии в Украину теряют оборотные средства, необходимые для финансирования следующего производственного цикла. Если ситуация с экспортной логистикой не улучшится, в 2027 году сектор может столкнуться с убытками и сокращением посевных площадей.