Українські аграрії очікують зібрати 80–83 млн тонн врожаю у 2026 році. Однак через російські атаки на портову інфраструктуру зростають витрати на експорт, а запаси зерна в країні вже перевищили 9 млн тонн. Це може знизити закупівельні ціни та скоротити доходи виробників.

Як пише Dilo, про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

Скільки зерна планують зібрати

За прогнозом ВАР, цьогорічний врожай може становити 80–83 млн тонн, зокрема 60–62 млн тонн зернових. Під урожай 2026 року аграрії засіяли близько 20 млн га, з яких майже 13 млн га припадає на ярі культури.

Водночас головною проблемою залишається реалізація продукції. Через порти Великої Одеси проходить близько 90% експорту української аграрної продукції.

Атаки на порти збільшують витрати аграріїв

"Прямі втрати портової інфраструктури вже перевищують $1,5 млрд, а кількість атак постійно зростає. Якщо за весь минулий рік було зафіксовано близько 150 ударів, то лише за перше півріччя цього року їх уже понад 180", — зазначив Марчук.

Через пошкодження портів дорожчають страхування вантажів і морські перевезення. Додаткові витрати зрештою впливають на закупівельні ціни, які отримують українські виробники.

За словами Марчука, якщо аграрії отримуватимуть менше за продану продукцію, їм буде складніше фінансувати підготовку до осінньої посівної.

Запаси зерна перевищили 9 млн тонн

За оцінками ВАР, у новому сезоні Україна може експортувати 40–50 млн тонн зернових. Основними ринками збуту залишаються країни Азії, Африки та Близького Сходу, попри скорочення поставок до ЄС.

Водночас через проблеми з логістикою в країні накопичилося більше зерна, ніж торік. Перехідні залишки перевищили 9 млн тонн проти менш ніж 7 млн тонн за аналогічний період минулого року. Це збільшує витрати на зберігання та створює додатковий тиск на внутрішні ціни.

Раніше повідомлялося, що через обмежений експорт аграрії в Україні втрачають обігові кошти, необхідні для фінансування наступного виробничого циклу. Якщо ситуація з експортною логістикою не покращиться, у 2027 році сектор може зіткнутися зі збитками та скороченням посівних площ.