Американский технологический гигант Nvidia объявил о немедленном восстановлении Дженсена Хуанга в должности главного исполнительного директора (CEO). На фоне этого заявления акции компании резко пошли вверх, подскочив на премаркете более чем на 25%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Reuters.

Решение совета директоров вернуть Хуанга стало неожиданным разворотом: всего несколько дней назад руководство компании категорически исключало такой сценарий.

В совете директоров отметили, что удовлетворены откровенностью и лидерскими качествами топ-менеджера.

Кроме того, после консультаций с чиновниками правительства США в компании пришли к выводу, что его возвращение не представляет никакой угрозы национальной безопасности.

Именно под руководством Хуанга Nvidia трансформировалась из разработчика графических чипов для видеоигр в мирового лидера по снабжению процессоров для систем искусственного интеллекта.

Он лично курировал технологическую стратегию компании, ключевые контракты с клиентами и взаимодействие с Вашингтоном.

Предыстория скандала

12 ноября 2026 года CEO Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку на фоне громкого скандала. Он оставил должности генерального директора, президента и члена совета директоров компании из-за резонанса вокруг внебрачных отношений с женщиной, подозреваемой в сотрудничестве с китайской разведкой, а временное руководство взяла на себя финансовая директор Колетт Кресс.

Также сообщалось, что Хуанг хочет вернуться на должность несмотря на шпионский скандал. По данным СМИ, он рассматривал возможность обновления в должности генерального директора при поддержке влиятельных союзников в Кремниевой долине, которые давили на совет директоров компании всего через несколько дней после его отставки.

Однако совет директоров Nvidia заявил, что не планирует возвращать Дженсена Хуанга на должность генерального директора после его добровольной отставки. Первый председатель совета директоров компании Гарви Джонс пояснил, что решение об увольнении было принято после выявления личного поведения руководителя, противоречащего кодексу этики, стандартам и корпоративным нормам компании.