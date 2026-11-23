Американський технологічний гігант Nvidia оголосив про негайне поновлення Дженсена Хуанга на посаді головного виконавчого директора (CEO). На тлі цієї заяви акції компанії різко пішли вгору, підскочивши на премаркеті більш ніж на 25%.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Reuters.

Рішення ради директорів повернути Хуанга стало несподіваним розворотом: лише кілька днів тому керівництво компанії категорично виключало такий сценарій.

У раді директорів зазначили, що задоволені відвертістю та лідерськими якостями топменеджера.

Крім того, після консультацій із високопосадовцями уряду США в компанії дійшли висновку, що його повернення не становить жодної загрози національній безпеці.

Саме під керівництвом Хуанга Nvidia трансформувалася з розробника графічних чипів для відеоігор у світового лідера з постачання процесорів для систем штучного інтелекту.

Він особисто курував технологічну стратегію компанії, ключові контракти з клієнтами та взаємодію з Вашингтоном.

Передісторія скандалу

12 листопада 2026 року CEO Nvidia Дженсен Хуанг пішов у відставку на тлі гучного скандалу. Він залишив посади генерального директора, президента та члена ради директорів компанії через резонанс навколо позашлюбних стосунків із жінкою, яку підозрюють у співпраці з китайською розвідкою, а тимчасове керівництво перебрала на себе фінансова директорка Колетт Кресс.

Також повідомлялося, що Хуанг хоче повернутися на посаду попри шпигунський скандал. За даними ЗМІ, він розглядав можливість поновлення на посаді генерального директора за підтримки впливових союзників у Кремнієвій долині, які тиснули на раду директорів компанії лише за кілька днів після його відставки.

Проте рада директорів Nvidia заявила, що не планує повертати Дженсена Хуанга на посаду генерального директора після його добровільної відставки. Перший голова ради директорів компанії Гарві Джонс пояснив, що рішення про звільнення ухвалили після виявлення особистої поведінки керівника, яка суперечить кодексу етики, стандартам і корпоративним нормам компанії.