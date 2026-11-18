Рада директорів Nvidia заявила, що не планує повертати Дженсена Хуанга на посаду генерального директора після його добровільної відставки минулого тижня. Перший голова ради директорів компанії Гарві Джонс пояснив, що рішення про звільнення ухвалили після виявлення особистої поведінки керівника, яка суперечить кодексу етики, стандартам і корпоративним нормам компанії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Заява ради директорів пролунала за кілька годин після того, як сам Дженсен Хуанг висловив готовність повернутися до керівництва компанією за підтримки союзників у Кремнієвій долині та частини працівників.

Його відставці передували повідомлення про стосунки з підлеглою та жінкою на ім'я Еліс Хуанг, яку американська розвідка підозрює у роботі на Китай і яка працювала на сінгапурського клієнта Nvidia — компанію Megaspeed, що перебуває під слідством у США за підозрою в контрабанді чипів до Китаю.

Гарві Джонс повідомив, що пошук постійного генерального директора охоплюватиме як внутрішніх, так і зовнішніх кандидатів, здатних обережно орієнтуватися в питаннях національної безпеки навколо передового обладнання для штучного інтелекту.

На тлі цих подій акції компанії впали приблизно на 11% від моменту відставки керівника та майже на 30% за останній місяць, що скоротило її ринкову капіталізацію на 1,5 трильйона доларів, а сам Дженсен Хуанг і головний юрисконсульт Тім Тетер погодилися взяти участь у закритих слуханнях перед американськими законодавцями у грудні.

Фінансові показники та припинення поставок до Китаю

Тимчасова виконувачка обов'язків генерального директора Колетт Кресс під час презентації звіту підвищила прогноз зростання компанії до 75% на фінансовий рік, що завершиться в січні 2028 року.

За підсумками трьох місяців до жовтня виторг Nvidia збільшився більш ніж удвічі порівняно з минулим роком і сягнув 116 мільярдів доларів, а на поточний квартал компанія спрогнозувала продажі на рівні 130 мільярдів доларів із можливим відхиленням у межах 3%, після чого її акції зросли на 4% на позабіржових торгах.

Водночас у компанії повідомили про повне припинення постачання до Китаю навіть тих старіших моделей чипів, продаж яких був дозволений американськими правилами і приніс 2,4 мільярда доларів виторгу за останній квартал.

Крім того, Nvidia розкрила інформацію про фінансові зобов'язання на загальну суму 518 мільярдів доларів, із яких 390 мільярдів доларів припадають на ланцюги постачання — переважно для забезпечення дефіцитних чипів пам'яті. Валова рентабельність компанії становила 74,8%, перевищивши прогноз у 74%, чистий прибуток також перевершив очікування аналітиків на рівні 64,9 мільярда доларів, тоді як вільний грошовий потік склав 43,8 мільярда доларів, а дебіторська заборгованість зросла майже на третину — до 81 мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексгендиректор Nvidia Дженсен Хуанг хоче повернутися на посаду попри шпигунський скандал. За даними ЗМІ, він розглядав можливість поновлення на посаді генерального директора за підтримки впливових союзників у Кремнієвій долині, які тиснули на раду директорів компанії лише за кілька днів після його відставки.