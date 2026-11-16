Дженсен Хуанг може повернутися в Nvidia: що насправді відбувається з однією з найдорожчих компаній світу

Його знають як “людину у шкіряній куртці”. Дженсен Хуанг очолював Nvidia з 1993 року. За цей час ринкова вартість компанії перевищила приголомшливі $5 трлн. Найбільше вона зросла завдяки розвитку штучного інтелекту. І от на тлі розгромного програшу республіканців на виборах у США вибухнув скандал. Хуанга запідозрили у зв’язках із жінкою, яку американські спецслужби вважають китайською шпигункою. Цікаво, що вона теж має прізвище Хуанг.

Що сталося: це любовний скандал, шпигунська історія чи політична гра? Журналіст Dilo Ярослав Голобородько дослідив цю історію.

Що відбувається з Nvidia

Компанія, яка зросла як на дріжджах завдяки буму ШІ, опинилася в незручній ситуації — її багаторічний керівник, американець тайванського походження Дженсен Хуанг, був змушений піти з посади.

Цікаво, що одну з найдорожчих компаній США очолював китаєць. Не дивно, що Хуанг міг познайомитися через бізнес із китаянкою, з якою потім у нього зав’язалися близькі стосунки. Уся ця особиста історія могла б залишитися непоміченою. Але журналісти знайшли те, що приховували. І приватне раптом стало публічним.

29 жовтня The New York Times написала про зв’язки Хуанга з Еліс Хуанг, яка раніше керувала сінгапурською компанією Megaspeed. Ця компанія була клієнтом Nvidia. Американські спецслужби підозрюють Еліс Хуанг у зв’язках із китайською розвідкою.

А 5 листопада стало відомо, що республіканці запросили Хуанга до Конгресу. Політики хотіли з’ясувати, чи міг Китай отримати доступ до американських технологій через особисті зв’язки керівника Nvidia. Після цього історія вже не була лише любовним скандалом.

Еліс могла брати участь у таємних поставках американських чипів до Китаю. Американська преса, зокрема The Wall Street Journal, писала про ймовірні схеми обходу експортних обмежень через Megaspeed. Ніхто ще не довів, що Еліс шпигувала або брала участь у незаконних поставках чипів. Але ці історії вже зіпсували репутацію керівника Nvidia.

8 листопада Хуанг прямо визнав, що зрадив дружині. Рада директорів компанії розпочала незалежну перевірку. Після цього з’явилися повідомлення про ще кілька його позашлюбних зв’язків, зокрема з працівницею Nvidia.

11 листопада рада директорів прийняла заяву Дженсена Хуанга про відставку. Наступного дня компанія офіційно повідомила, що він звільняється. Тимчасово керівницею стала фінансова директорка Колетт Кресс.

А все справді було так?

Сам Хуанг визнав, що зрадив дружині, але публічно не підтвердив, що його стосунки були саме з Еліс. Чи означає це, що він поганий керівник? Чи може людина, яка зрадила дружині, керувати великою світовою компанією? Насправді ми не знаємо, які скелети висять у шафах інших керівників великих компаній. Але причина відставки може бути не лише у зраді.

За даними Reuters, Хуанг міг обманювати керівництво Nvidia, зокрема головного юриста компанії, щодо того, якими були його стосунки з Еліс. Це вже інша справа. Одне — зрадити дружині. Інше — приховувати від компанії важливі факти, коли йдеться про можливий вплив іноземної розвідки на її керівника.

Тут справа не в особистій моралі, а в довірі до людини, яка управляє бізнесом на кілька трильйонів доларів. Nvidia офіційно не назвала причину відставки. За даними Reuters, рада директорів обговорювала можливість звільнення Хуанга. Його вихід навряд чи був просто бажанням піти на пенсію.

Що відбулося з ринком?

Фінансові ринки швидко відреагували на цю історію. Nvidia залишається головною компанією, яка підштовхує інтерес до ШІ, що стало одним із ключових чинників зростання фондового ринку та підтримує інтерес інвесторів до ризикових активів, зокрема криптовалют.

12 листопада акції Nvidia під час торгів впали приблизно на 14%. День вони закінчили зниженням на 4,3%. За кілька годин компанія втратила сотні мільярдів доларів у ринковій вартості. Станом на 13 листопада її капіталізація зменшилася приблизно до $3,93 трлн. Nvidia більше не була найдорожчою компанією у світі. У понеділок 16 листопада акції Nvidia продовжували падати, знизившись до 162 доларів (на початку листопада ціна була понад $200).

Загалом фондовий ринок і крипта впали через цю історію. Але причина не лише у стосунках Хуанга. Ринки й раніше нервували через можливу переоцінку компаній у сфері ШІ. На криптовалюти також вплинули відтік коштів із біткоїн-ETF та очікування підвищення ставок у США.

Чому звільнення однієї людини так сильно налякало інвесторів?

Хуанг був для Nvidia не просто керівником. Він сам визначав технологічний курс компанії, тримав контакт із головними клієнтами і став обличчям світового буму ШІ. У фінансовому світі це називають ризиком ключової особи, коли компанія настільки сильно залежить від однієї людини, що її раптовий відхід ставить під сумнів майбутні прибутки.

Для Nvidia цей ризик особливо помітний. Хуанг багато років ухвалював ключові рішення, але не визначив наступника. Тепер інвестори не знають, чи зможе компанія втримати свої позиції без людини, яка перетворила її на технологічного гіганта. Тимчасова керівниця Колетт Кресс добре розбирається у фінансах Nvidia, адже працює в компанії з 2013 року. Але фінансист і технологічний візіонер — це різні ролі.

Ще під загрозою китайський ринок. Хуанг наполягав, щоб американські чипи й надалі продавалися в Китаї. Тепер через політичний скандал тиск на Nvidia може зрости, і їй стане важче працювати на одному з найбільших технологічних ринків світу.

Повернення Хуанга

Цікаво, що підлеглі Хуанга підтримали його. Працівники Nvidia просять його повернутися, бо цінують його як керівника і людину, яка багато років працювала в компанії. TechCrunch пише, що петицію за повернення Хуанга підписали понад 115 тисяч людей. Кілька тисяч із них зазначили, що працюють у Nvidia. Серед тих, хто підтримав кампанію, є Ілон Маск і ще кілька відомих у сфері технологій людей. Але ще не перевірили, чи всі підписи справжні.

Багато людей думають, що якщо Хуанг піде, Nvidia втратить свої позиції. Він перетворив компанію, яка робила відеокарти, на головного постачальника технологій для світового ШІ-буму.

У Кремнієвій долині теж почали працювати над поверненням Хуанга. Відомі інвестори Бред Ґерстнер з Altimeter Capital і Ґевін Бейкер з Atreides Management попросили раду директорів не поспішати з вибором нового керівника, щоб засновник зміг повернутися. Зараз невідомо, чи Хуанг повернеться на свою посаду, чи йому дадуть іншу роботу в компанії, або чи його робота в Nvidia вже закінчилася.

Де тут політика?

Потрібно також враховувати політичні чинники. Ця історія стала широко відомою після виборів, коли республіканці програли через безглузду політику Дональда Трампа. Перші публікації з’явилися ще до голосування, але найгучніший скандал почався вже після нього.

Політику захисту всього американського знову ставлять під сумнів. Трамп підтримував американські технологічні компанії, але погоджувався з пом’якшенням обмежень на продаж окремих чипів до Китаю. Сам Хуанг активно виступав за цей підхід. Тепер через скандал навколо Megaspeed американські політики знову вимагають суворішого контролю над експортом технологій. Це питання створює проблеми не лише для Nvidia, а й для адміністрації Трампа.

Чи хочуть використати Хуанга, щоб тиснути на Трампа та його адміністрацію? Немає доказів такого плану. Але скандал уже має політичні наслідки. Він загострив суперечки щодо того, як США захищають свої технології від Китаю.

І тут постає ще одне питання: хто виграє більше від цієї ситуації, ті, хто хоче повернути Хуанга, чи ті, хто вважає, що Nvidia має навчитися обходитися без нього? Тут йдеться не лише про репутацію одного мільярдера. Ставки — майбутнє компанії, яку вважають символом технологічної переваги США.

Іронія в тому, що Nvidia створює найпотужніші чипи для штучного інтелекту, але тепер їй доводиться розв’язувати суто людську проблему: як працювати без людини, від якої вона залежала понад три десятиліття.