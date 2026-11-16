Інвестгіганти BlackRock і Vanguard могли втратили на акціях Nvidia $38 млрд

Найбільші інвестиційні компанії світу володіють акціями Nvidia на сотні мільярдів доларів. Через скандал із колишнім гендиректором Дженсеном Хуангом ці пакети швидко втратили в ціні. За два торгові дні після відставки Дженсена Хуанга пакети акцій Nvidia, якими керують BlackRock і Vanguard, могли втратити майже $38 млрд ринкової вартості. Якщо додати ще кількох великих інституційних інвесторів, сума перевищує $65 млрд.

Це показують підрахунки Dilo на основі звітів компаній за третій квартал 2026 року і минулих котирувань Nvidia.

Хто управляє найбільшими пакетами Nvidia

На 30 вересня 2026 року американська компанія BlackRock управляла близько 1,94 мільярдами акцій Nvidia, що дорівнювало 8,05% компанії. Тоді їхня сукупна вартість була $443,3 мільярда.

Другою за розміром серед великих інституційних власників була Vanguard Capital Management. Вона керувала 1,54 млрд акцій, що дорівнює 6,39% Nvidia, на суму $351,8 млрд.

Разом ці дві компанії володіли пакетами акцій майже на $795 млрд.

Хто володіє акціями Nvidia

Але BlackRock і Vanguard — це не всі великі інвестори Nvidia. У списку й такі компанії як State Street, Fidelity та інші.

Скільки грошей могли втратити інвестори

Після відставки Хуанга акції Nvidia різко впали в ціні. 11 листопада торги закрилися на позначці $173,73, а 13 листопада — вже $162,85. За два торгові дні акції подешевшали на 6,3%. Якщо припустити, що інституційні інвестори зберігали пакети, зазначені у звітності за вересень, зменшення їхньої ринкової вартості становило б:

BlackRock — $21,1 млрд.

Vanguard Capital Management — $16,8 млрд.

State Street — $11,2 млрд.

Fidelity — $10,1 млрд.

Geode Capital Management — $6,7 млрд.

Отже, пакети тільки цих п’яти керуючих компаній могли втратити в ціні близько $65,9 млрд.

Чому BlackRock і Vanguard зацікавлені в майбутньому Nvidia

Важливо розуміти: BlackRock, Vanguard та інші керуючі компанії не завжди вкладали в Nvidia сотні мільярдів своїх грошей. В основному вони керують грошима клієнтів через інвестиційні фонди, зокрема ETF. Серед кінцевих інвесторів є приватні особи, пенсійні фонди та інші установи. Вони першими помічають, що їхні інвестиції втрачають у ціні.

Керуючі компанії теж стежать за ситуацією з Nvidia. Їхні комісійні доходи частково залежать від вартості активів під управлінням. На довіру клієнтів впливають результати інвестування.

Тому вони стежать за фінансовою стабільністю Nvidia та зростанням її вартості. Але BlackRock і Vanguard не підтримували повернення Хуанга. Вони не заявляли про таку позицію публічно.

А от засновник Altimeter Capital Бред Ґерстнер і керівник Atreides Management Ґевін Бейкер вже звернулися до ради директорів Nvidia. Станом на кінець червня вони разом володіли акціями Nvidia приблизно на $2,1 млрд. Вони попросили не поспішати з вибором нового керівника і дати Хуану шанс повернутися.

Передісторія

Дженсен Хуанг пішов з посади 11 листопада після 33 років керівництва Nvidia через скандал через його особисті стосунки і підозри про можливі зв’язки з китайською розвідкою.

У статті Dilo ми описали хронологію скандалу, вказали причини відставки та розглянули можливі наслідки для фінансових ринків.

Для інвесторів головне питання зараз — чи зможе Nvidia зберегти технологічне лідерство без людини, яка перетворила виробника відеокарт на одного з головних учасників світового ШІ-буму.